Lutto nel mondo del commercio: addio al titolare della storica cappelleria di Rimini

Lutto nel mondo del commercio riminese. Si è spento a soli 55 anni Andrea Vitali, titolare dell'omonima cappelleria in via Bertola e riconosciuta nell’Albo delle Botteghe Storiche di Rimini. Le esequie saranno celebrate lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino. "Esprimo a nome mio personale, del direttivo e di tutti i soci di Zeinta di Borg, sentite condoglianze e forte vicinanza ad Alberto Vitali per la scomparsa del fratello Andrea, commerciante della bella bottega storica Cappelleria Vitali nel centro storico di Rimini", le parole del presidente dell'associazione, Marco Capanna.