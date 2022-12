La Riviera piange Gabriele Piemonti storico titolare del Bikini e marito di Ambra Orfei

Un improvviso malore ha stroncato a soli 61 anni Gabriele Piemonti, storico gestore del Bikini di Cattolica e marito di Ambra Orfei. L'imprenditore si è spento il giorno di Santo Stefano a Milano dove era stato ricoverato in seguito al mancamento. Un personaggio poliedrico che, negli anni, ha contribuito a richiamare turisti sulla Riviera con l'apertura della stagione che veniva fissata con il celebre appuntamento del concerto di Dj Ralf sulla spiaggia del Bikini in occasione del ponte del 25 aprile. Nel 2015 il suo matrimonio da favola con Ambra Orfei, celebrato nel castello di Gradara, aveva richiamato tanti personaggi famosi amici della coppia. Nel corso degli anni erano stati innumerevoli gli spettacoli organizzati dai due dando vita a tanti appuntamenti diventati unici come il villaggio di Natale del 2013.. Fu uno dei fondatori del Prince di Riccione e, proprio lui, volle batezzare con questo nome la celebre discoteca sulla collina.