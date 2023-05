Museo del territorio, sicurezza e lotta all'erosione, ecco come verrà impiegato l'avanzo di bilancio

Quasi un milione e centomila euro (1.091.000) provenienti dall’avanzo del bilancio di previsione sono stati impiegati negli investimenti. In particolare, l’amministrazione comunale di Riccione ha destinato 450 mila euro al contratto di manutenzione straordinaria del Patrimonio comunale, affidato a Geat per la costruzione, l’ampliamento e l’acquisto di beni immobili e relativi impianti. Mezzo milione di euro è stato impiegato per finanziare la realizzazione del Museo del Territorio all’interno del contenitore culturale dell’ex Fornace. Sessantamila euro sono stati utilizzati per l’acquisto, l’installazione e l’adeguamento tecnologico del sistema di videosorveglianza del Comune di Riccione, in particolare del cosiddetto Centro Stella (centro di controllo), che ad oggi – e da molti anni - non ha un’infrastruttura tecnologica in grado di supportare adeguatamente gli apparati installati e da installare sul territorio. Altri cinquantamila euro sono serviti per finanziare ulteriori lavori di stesura dune, dragaggio e difesa in genere della costa contro le erosioni marine. Infine, 35mila euro sono stati impegnati per il rimborso a privati di oneri di urbanizzazione non dovuti. Sono alcuni i numeri che emergono dalla variazione urgente al bilancio di previsione già approvata dalla giunta comunale nei giorni scorsi e che questa sera verrà sottoposta al voto del consiglio comunale per la ratifica.

I numeri del bilancio

In sede di rendiconto finanziario sul 2022, l’avanzo era stato calcolato in 32 milioni e cinquecentomila euro (25,9 milioni la parte accantonata, 4,5 quella vincolata, 1,15 l’avanzo destinato agli investimenti e 976mila l’avanzo libero). L’avanzo vincolato a oggi è di 3,6 milioni di euro, in quanto circa 850mila sono stati svincolati dall’originario vincolo (Trasferimenti ministeriali e regionali) e destinati ai relativi impegni.

“Con la variazione per la quale questa sera chiederemo il voto dei consiglieri comunali - spiega l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi - abbiamo di fatto applicato sia la parte destinata agli investimenti che l’avanzo libero. Nel dettaglio, l’avanzo per investimenti è stato quasi integralmente applicato (per una quota di 1.091.000 euro) al fine di proseguire con le attività di investimento contenute nel programma triennale dei lavori pubblici, oltre che per favorire, tra gli altri, investimenti strutturali in materia di sicurezza, aggiornando l’infrastruttura tecnologica, e di protezione dalle erosioni marine”.

Sempre con riferimento agli investimenti, ma al di fuori dell’applicazione dell’avanzo, il Comune di Riccione ha registrato maggiori entrate per contributi, correlati e vincolati ai relativi programmi di spesa, per complessivi 691 mila euro. Nel dettaglio, sono arrivati cinquecentomila euro a titolo di ulteriore contributo in ambito Pnrr destinati alla riqualificazione dell’ex Mattatoio. Altri 151 mila euro sono entrati a titolo di contributo straordinario per l’ampliamento del Centro commerciale Boschetto e saranno destinati a interventi di riqualificazione urbana del quartiere San Lorenzo. In ultimo, 39mila euro finanziati da contributi regionali sono destinati per interventi straordinari sugli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica) nell’ambito del contratto di gestione affidato a Geat.

I fondi accantonati

L’avanzo libero, pari a 976 mila euro, con la variazione al bilancio ha trovato integrale applicazione. Oltre duecentomila euro (228 mila) sono stati utilizzati a sostegno di spese correnti a carattere non ripetitivo. Mentre il restante, 748 mila euro, è stato accantonato in un fondo per il finanziamento degli interessi passivi su mutui e prestiti a tasso variabile a seguito del rialzo dei tassi e in considerazione della formulazione di ricalcolo predisposta dai servizi finanziari in conseguenza dell’aggiornamento dei piani di ammortamento da parte degli istituti di credito. “Considerato il brusco rialzo dei tassi subito a fine 2022 e nei primi mesi dell’anno - spiega Nicolardi -, tenuto anche conto della fase di stabilizzazione e della piccola flessione delle ultime settimane, rilevato inoltre che la previsione di bilancio è comunque sufficiente ad onorare quanto previsto a bilancio, si ritiene congruo un accantonamento pari al 75% dell’aumento su base annua calcolato ad oggi”.

Le maggiori entrate

Oltre all’applicazione dell’avanzo, con riferimento alle entrate correnti, sono state registrate maggiori entrate, rispetto alla quantificazione in sede di bilancio di previsione, per Imposta di Soggiorno (+300 mila euro), Canone Unico Patrimoniale (occupazione di suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari: +100 mila), introiti da parcheggi non custoditi e parchimetri (+95 mila).

Inoltre, sono state registrate maggiori entrate conseguenti a trasferimenti da parte di enti sovracomunali, correlate alle relative spese: 31mila per la trasformazione digitale, ambito Pnrr; 20mila come contributo statale per il sostegno ad alunni portatori di handicap nelle scuole materne comunali; 15mila come contributo regionale a sostegno dei processi partecipativi; 77mila dal Fondo regionale persone con disabilità per il successo formativo e la transizione verso il mondo del lavoro; 150mila a titolo di contributo dell’Ausl per il fondo autismo; 285mila come contributi regionali per iniziative turistiche, relativi alla promozione turistica e ai grandi eventi come candidati nel Ptpl (programma turistico di promozione locale).

Le spese correnti

Venendo alle spese correnti, hanno trovato finanziamento uno stanziamento da 685mila euro per eventi sportivi, culturali e turistici e per la programmazione estiva (sostenuto con gli introiti dell’Imposta di soggiorno e contributi regionali); incarichi per lavori pubblici da 58mila euro finalizzati alla progettazione del Nuovo centro per l’impiego, che è oggetto di bando regionale, e la rotatoria di viale Abruzzi; 25mila euro per incarichi legali; 100mila per le spese di funzionamento per Polizia locale; infine 100mila euro per spese di funzionamento e rimborsi a privati di tributi comunali non dovuti

Il consiglio comunale è inoltre chiamato a votare una ratifica alla variazione urgente approvata dalla giunta lo scorso 13 aprile. La variazione si riferiva a contributi in conto capitale: 171mila euro relativi a fondi del Pnrr per percorsi di autonomia per persone con disabilità e contratti di servizio per l’immobile di viale Arona; 752mila come fondo di compensazione prezzi relativi ai maggiori costi sostenuti per i lavori effettuati in viale Tagliamento, alle scuole di viale Capri e viale Catullo, per la Passeggiata Goethe, viale XIX Ottobre, il nuovo arredo di viale Verdi, e lo Spazio Tondelli.