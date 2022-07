Nasce l’hub regionale per la logistica dei concorsi pubblici

Italian Exhibition Group è l’hub regionale in Emilia-Romagna per lo svolgimento dei concorsi pubblici e s’è conclusa la prima tranche di organizzazione, avviata l’11 luglio scorso. Complessivamente, erano iscritti 21.562 candidati in 17 sessioni promosse da Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero Istruzione, MEF, Ministero dell’interno e Agenzia delle Entrate. Si stima che circa il 20% dei partecipanti abbia pernottato sul territorio. La nuova modalità organizzativa dei concorsi, definita nella scorsa primavera dal Governo, prevede 19 hub regionali che mediamente possono ospitare fino a centomila candidati al giorno sul territorio nazionale. Decisione utile a razionalizzarne lo svolgimento e a rendere le sedi meglio fruibili. Durante la pandemia, quella dei concorsi era l’unica attività possibile ed in quel periodo a IEG è stato attivato un team interno composto dalle varie funzioni, in ambito fieristico e congressuale, che ha messo a punto la candidatura utile a divenire sede unica regionale dei concorsi pubblici. IEG ha reso disponibili 35 giornate nel 2022, individuate nel calendario fieristico fra quelle idonee ad ottimizzare il calendario. Per la fornitura degli strumenti digitali utili allo svolgimento di questi appuntamenti, IEG ha potuto supportare il partner tecnologico aggiudicatario con attrezzature e arredi appropriati, acquisiti in passato come forma di investimento proprio per soddisfare le esigenze specifiche di questo segmento di mercato che oggi vede intensificare l’attività.