Nasconde la droga nelle mutande e nella camera dell'hotel: arrestato un 21enne

Nella nottata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino italiano di 21 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volante mentre perlustrava la zona del parco Pertini, ha notato che uno dei due giovani seduti su una panchina intenti a fumare, cercava di coprirsi la zona del basso ventre come se volesse occultare qualcosa. Gli operatori hanno così proceduto al controllo del ragazzo (gravato da numerosi precedenti di polizia) rinvenendo negli slip numerosi involucri di cellophane contenenti hashish. All’interno della borsa che aveva con sé, 9 banconote da 20 euro. Gli agenti, vista la quantità di sostanza stupefacente trovata, procedevano al controllo del domicilio del ragazzo, dove lo stesso alloggia con il padre, rinvenendo numerosi involucri di sostanza stupefacente oltre a un “panetto” di Hashish, 2 bilancini di precisione, un coltello e del materiale per il confezionamento. Il giovane è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo.