In piazza Cavour "spunta" l'albero di Natale: la città inizia a vestirsi a festa

A Rimini fervono i preparativi per Natale e c'è grande attesa per scoprire i nuovi suggestivi allestimenti. Nonostante il difficile momento storico la città ce la sta mettendo tutta per guardare con serenità al periodo natalizio. In piazza Cavour, intanto, sono iniziati i preparativi con l'allestimento del grande albero di Natale, che è "spuntato" già da lunedì. E mercoledì gli operatori sono andati avanti a montare le prime luci e i decori, comprese le luminarie sull'albero in piazza Malatesta. Ancora non è stato svelato tutto il progetto di addobbi e luminarie per Natale, ma ormai mancano pochi giorni.

Intanto, il Comune ha annunciato nei giorni scorsi per sostenere i negozi e i pubblici esercizi in questo particolare momento si farà carico delle spese per le luminarie natalizie, da Torre Pedrera a Miramare passando per il centro e i borghi, oltre 400 attività. Quest’anno infatti, anziché dare il tradizionale contributo ai comitati turistici e ai comitati d’area della città, l’Amministrazione Comunale coprirà interamente il costo per il noleggio, montaggio e smontaggio delle luminarie, sgravando così commercianti ed esercenti della quota di spesa abitualmente sostenuta (che si aggirava tra i 120 e i 150 euro). Un’azione concreta far sì che possa essere garantita un’illuminazione diffusa per tutta la città.