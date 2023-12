Il "Natale del volontariato", l'ospedale di Rimini apre le sue porte alle associazioni

Sabato, 16 dicembre, l’ospedale ‘Infermi’ di Rimini apre le sue porte a tutte le associazioni di volontariato che vorranno partecipare. L’iniziativa, denominata “Il Natale del volontariato”, prevede dalle ore 10 alle 18, nell’atrio Dea, l’allestimento del mercatino di Natale con i banchetti delle varie associazioni con materiale informativo per promuovere le proprie attività e creazioni a tema (prodotti, panettoni, piante, ecc.).

“Il Natale del Volontariato è un’opportunità che offriamo alle associazioni per raggiungere chi ancora non le conosce e dunque valorizzare il loro costante impegno a fianco dei pazienti e dei professionisti - spiega Francesca Raggi,

direttore medico del presidio ospedaliero Rimini, Santarcangelo e Novafeltria -. Da parte nostra rappresenta pure l’ulteriore dimostrazione della fiducia e della stima che ci lega a tali associazioni, ringraziandole per il prezioso contributo che sempre riconfermano”.

Alla giornata hanno confermato la loro presenza, in particolare: Cooperativa sociale L’Aquilone, La Crisalide Adocm, Associazione Luca Coscioni, Ail Rimini, Associazione Zavatta, Lilt Rimini, Associazione Parkinson in rete, La Prima Coccola, Associazione Sostenitori Cardiologia Ospedaliera Riminese, Oltre la Ricerca Odv, Avis Rimini e provinciale, Associazione Kids Kicking Cancer, Dr Clown, Associazione VIP (clown terapia), Centro per i Diritti del Malato “Natale Bolognesi” – ODV, Associazione La Girandola, Associazione di ceramica Blu Pavona APS, Associazione Il Pellicano, AISM Rimini.