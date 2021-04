Nella casa dell'insospettabile fabbro scoperto un deposito di droga

Un vero e proprio market della droga quello scoperto dai carabinieri della Stazione di Saludecio che, nella giornata di martedì, hanno arrestato un insospettabile fabbro trovato in possesso di 650 grammi di cocaina, 1,7 chili di hashish e circa 250 grammi di marijuana. L'uomo, un 47enne incensurato di origini albanesi che lavora a San Marino, era finito nel mirino degli inquirenti dell'Arma che avevano notato uno strano movimento di persone intorno all'abitazione. Dopo aver tenuto sotto controllo la casa, i carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione scoprendo così il deposito di stupefacenti oltre a tutto il materiale per confezionare le dosi e l'elenco degli acquirenti. Il 47enne, quindi, è stato arrestato in flagranza e nella mattinata di mercoledì sarà processato per direttissima.