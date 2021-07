Nella valle del Marecchia spunta una rigogliosa piantagione di marijuana

I carabinieri della Stazione di San Leo da tempo sospettavano che un 35enne residente a Pietracuta gestisse un giro di stupefacenti A far puntare il mirino degli inquirenti dell'Arma era stato il continuo via vai di giovani che, sempre più spesso, entravano e uscivano dall'abitazione del sospetto. Dopo una serie di appostamenti i carabinieri hanno controllato il padrone di casa che, alle domande delle divise, ha iniziato ad innervosirsi. Una situazione alquanto anomala che ha spinto i militari a perquisire l'abitazione e, appena aperta la porta, hanno subito sentito l'inconfondibile odore della marijuana. Il profumo proveniva dal seminterrato e, entrati nel garage, i carabinieri si sono trovati davanti una serra artigianale dove con tutte le cure crescevano rigogliosamente 30 piante dello stupefacente che andavano dai 20 ai 100 centimetri. Oltre a tutta l'attrezzatura del caso, la perquisizione ha permesso di trovare diversi vasetti contenenti la "maria" per un perso complessivo di 40 grammi, 3 involucri da 1 grammo l'uno di hashish e tutto il materiale per confezionare le dosi. Tutto il materiale è stato sequestrato e per il 35enne è arrivata la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.