Al via le iscrizioni per i nidi e le scuole di infanzia comunali. Disponibili 20 posti in più

A partire da lunedì 22 gennaio, e fino all’8 marzo, sarà possibile presentare le domande di iscrizione sia per gli asili nido comunali che per le scuole di infanzia per l’anno educativo 2024 – 2025. Nello specifico, possono presentare domanda di iscrizione per i nidi d'infanzia comunali i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2024, mentre per la scuola dell'infanzia le fasce sono tre: Piccoli 01/01/2021 al 31/12/2021; medi 01/01/2020 al 31/12/2020; grandi 01/01/2019 al 31/12/2019.

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 sono previste linee guida condivise fra le Direzioni didattiche che gestiscono scuole statali per l'infanzia, la Fism, in rappresentanza dei Gestori delle scuole per l'infanzia, il Ceis e il Comune di Rimini, con l’obiettivo di facilitare l'accesso alla scuola per l’infanzia per le famiglie; a tal proposito al momento dell’iscrizione il genitore interessato riceve un’informativa che spiega tempi e modalità de l sistema coordinato di iscrizioni.

Come presentare la domanda

Sarà possibile presentare domanda con le seguenti modalità:



A) On line

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono preventivamente prendere visione di bando, criteri di accesso, termini del procedimento e posti disponibili nei diversi plessi, poi accedere al portale dei servizi educativi tramite SPID: Accedi tramite FedERa (lepida.it)

B) Presso l'Ufficio Iscrizioni

Chi fosse impossibilitato ad inserire la domanda on line può compilare la richiesta di iscrizione in formato cartaceo, e consegnarla, su appuntamento, all’Ufficio Scuole e Nidi d’Infanzia, Via Ducale n. 7.

Per prenotare l’appuntamento, collegarsi al seguente link https://prenotazioni.comune.rimini.it

“La novità di quest’anno – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega ai servizi educativi del Comune di Rimini – è l’inserimento di venti posti di nido in più, grazie ad un ridimensionamento della scuola di infanzia Al Zgheli di Santa Giustina. Una scelta che va incontro ai mutati contesti demografici e ai nuovi bisogni emergenti delle famiglie. Tra i criteri confermati quelli in grado di garantire un accesso equo a partire da chi ha più bisogno e l’attenzione alle madri in uscita da percorsi di violenza”.