Non rientra dalla passeggiata, anziano ritrovato cadavere nel greto del fiume

I famigliari lo descrivevano come una persona estremamente abitudinaria e, nella tarda mattinata di mercoledì, quando non lo hanno visto tornare dalla quotidiana passeggiata hanno dato l'allarme facendo partire le ricerche dell'89enne residente a San Vito. L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione, come quasi tutti i giorni, verso le 9 per poi far perdere le proprie tracce. Oltre alle strade, le squadre di soccorso hanno battuto l'argine del fiume Uso, dove l'anziano era solito, passeggiare, e nel primo pomeriggio lungo la sponda che costeggia via San Vito poco distante dall'abitazione dell'uomo è stata fatta la macabra scoperta. L'89enne era riverso a terra ai piedi dell'argine e, nonostante l'intervento dei sanitari, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo oltre a una pattuglia dei carabinieri e il medico legale. Secondo i figli, l'anziano non aveva problemi di depressione e qualche acciacco dovuto all'età. Con tutta probabilità si è trattato di un improvviso malore che lo ha stroncato o una scivolata che lo ha fatto cadere sul greto. La prima ispezione del corpo da parte del medico legale avrebbe escluso segni di violenza o l'intervento di terzi.