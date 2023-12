Non solo chiusure, in centro nuova erboristeria e uno studio fitness. C'è chi lancia la sfida: "Ci crediamo"

Non solo attività che chiudono e abbassano le saracinesche, complici tanti fattori: dalla concorrenza dell’online al caro bollette. C’è anche chi crede in Rimini e nel suo centro storico. Con la volontà di provare ad avviare nuove avventure imprenditoriali. Non è certo mancato il coraggio a quattro volenterosi professionisti che nel corso delle ultime settimane hanno aperto un nuovo negozio di erboristeria e uno studio di fitness. Coraggio, determinazione e passione per il loro lavoro, sono questi gli elementi che accomuna un poker giovane e che è determinato nel provare a dare un proprio contributo all’emorragia di chi invece decide, per molteplici motivi, di chiudere i battenti.

“A fronte di tante chiusure di negozi in centro storico di Rimini – raccontano i responsabili delle due nuove attività -, noi vorremo dare voce a quelle nuove attività che, come nel nostro caso, aprono in pieno centro”.

A fine settembre i riminesi Arianna, Barbara e Nicolò hanno aperto "Armonia, Benessere e Natura" un’erboristeria in via IV Novembre 68. Un ambiente accogliente e caloroso, dove il cliente viene seguito, consigliato e coccolato. Barbara Pracucci, laureata in Scienze Farmaceutiche Applicate con indirizzo Tecniche Erboristiche presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna, ha coinvolto la sorella Arianna e il cognato Nicolò De Curtis in questa passione per la quale è scattata la scintilla per un nuovo progetto lavorativo. La passione per il benessere e la bellezza li ha portati a intraprendere studi nei settori erboristici, cosmesi naturale ed olistici per esaudire al meglio le richieste dei clienti.

Da poco più di 2 mesi, in via Patara 14, nel cuore del centro storico di Rimini, ha aperto il Focus Training Lab. Un meraviglioso studio dove il titolare riminese Enrico Sartini svolge lezioni private o mini gruppi di fitness, allenamento posturale e allenamento funzionale. Tutto in un ambiente ricercato nei minimi dettagli. Un nuovo sguardo sul mondo dell'allenamento personalizzato.