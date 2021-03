Nonna Lena festeggia cento anni con la famiglia e gli auguri del sindaco

Una donna d'acciaia: ha superato la Spagnola ed è stata vaccinata per il covid. Madre di 4 figli, ha 9 nipoti e 17 pronipoti. Dagli anni '50 ha gestito la "Locanda Fabbri"

Rena Biagini, detta Lena, ha spento martedì 100 candeline. Il sindaco Fabrizio Piccioni le ha fatto visita con un omaggio floreale, portandole gli auguri dell’amministrazione comunale e, idealmente, quelli di tutta la comunità di Misano Adriatico. Classe 1921, Lena è una donna d'acciaio, come la definiscono i suoi famigliari: ha superato la Seconda guerra mondiale, gli strascichi dell'influenza spagnola e oggi festeggia i 100 anni in periodo di pandemia da Covid, per il quale è già stata vaccinata.

Una vita, la sua, spesa per la sua grande famiglia – quattro figli, nove nipoti e diciassette pronipoti – e per il lavoro. Insieme al marito Giacomo Fabbri ha gestito dagli anni Cinquanta la “Locanda Fabbri”, albergo di proprietà a Misano. Una donna tutta d'un pezzo, dicono di lei, un pilastro, capace di slanci di generosità e di perseguire con inesauribile forza il suo obiettivo: realizzarsi nel lavoro. Sempre al passo con i tempi, da un anno ha imparato a parlare ai suoi cari in videochiamata.

“Brindiamo ai tuoi 100 anni – il messaggio di auguri a nonna Lena dalla sua famiglia -, alla ragazza che eri, alla moglie che sei stata, alla madre impegnata di tempo e alla donna che sei oggi, sempre tenace e combattiva”.