Nonostante l'intervento delle Guardie Ecozoofile per il povero tasso non c'è stato nulla da fare

Nella mattina di giovedì, al numero riservato alle segnalazioni in merito a reati contro gli animali, è arrivata la telefonata di un cittadino il quale riferiva la presenza di un cane a bordo strada nei pressi della chiesa di San Martino Monte l'Abate. Giunta sul posto la pattuglia delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente, congiuntamente ad operatori EITAL, hanno constato la presenza non di un cane, ma di un bellissimo esemplare di tasso adulto purtroppo deceduto. Non essendo evidenti segni che facessero pensare ad un incidente o ad un avvelenamento, è stato contattato il centro che si occuperà dello smaltimento dell’animale.