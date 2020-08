Gnassi: "Spazi allargati, distanziamento ed eventi diffusi: la Notte Rosa ha saputo adattarsi"

“Gli italiani mai come quest’anno hanno bisogno di un sorriso e la Notte Rosa ha dimostrato e sta dimostrando ancora una volta di essere lo specchio dei tempi in cui vive: solare, leggera, ma anche di essere capace di cambiare e adattarsi al tempo in cui vive con organizzazione, fantasia, lavoro l'equipe e responsabilità. Mai come in questa quindicesima edizione si sono allargati tempo e spazio: “open space” è stato il filo rosso su cui si è costruito il programma di una settimana, con una minore concentrazione di eventi, puntando sulle atmosfere lounge e diffuse e introducendo le prenotazioni per i concerti per garantire il giusto distanziamento": è il bilancio che traccia il sindaco di Rimini Andrea Gnassi sull'evento della Notte Rosa del 2020, venerdì sera.

Continua il sindaco: "La Spiaggia di Rimini, unita da sette chilometri di luci sul mare, ha saputo costruire atmosfere e portare un messaggio di speranza. Questa settimana è stata la conferma che si può tornare a vivere eventi e manifestazioni in tutta sicurezza. Abbiamo messo in campo un’organizzazione mai vista prima sul fronte del rispetto delle precauzioni e dei controlli. Questa edizione della Notte Rosa è la più seguita, monitorata, rispetto a un qualsiasi week end delle ultime settimane. E' la dimostrazione che con il lavoro e la collaborazione tra Comuni, Apt, Destinazioni turistiche e privati si possa dare un grande e positivo messaggio per tutto il Paese. Un enorme ringraziamento al contributo di tutti, forze dell’ordine, Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale”.

I sette chilometri di gioia, giovani, lucine, suoni, food, giocoleria, lunghe cene in riva al mare, suggestioni oniriche e atmosfere circensi lungo la battigia, sono stati il cuore della serata che, mai come quest’anno, ha visto la spiaggia illuminata dalla luna palcoscenico ideale di una serata ricca di proposte e contenuti per permettere a tutti di divertirsi in sicurezza, fra grandi spazi aperti e atmosfere lounge all’insegna del romanticismo. Senza rinunciare ai grandi nomi che si sono esibiti all’aperto, in spazi e contesti suggestivi e organizzati per consentire il distanziamento. Alle 22 nell’arena affacciate sulla darsena di Rimini, Alex Britti, accompagnato dalla sua chitarra che non perde quel sapore unico che spazia dal blues al jazz, davanti a una platea distanziata ma calorosa, ha portato con la sua band tutte le canzoni del suo repertorio, dai più grandi successi fino agli ultimi singoli, in due ore di concerto.



La festa prosegue per tutto il weekend, ecco alcuni dei principali eventi in programma sabato e domenica (sul sito www lanotterosa.it il programma completo).

SABATO 8

Belvedere di piazzale Kennedy

RDS 100% GRANDI SUCCESSI

Diretta radio e aperitivo djset

Nel panorama dell’estate riminese non può mancare l’intrattenimento, la musica e la simpatia dirompente di RDS 100% Grandi Successi, Radio Partner dell’estate del territorio emiliano. Dal Belvedere di piazzale Kennedy, dal 3 al 21 agosto, è in diretta - 7 giorni su 7 - la postazione che vedrà avvicendarsi le voci inconfondibili di Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva. Djset, sempre nel rispetto delle normative anti-covid, dal lunedì al venerdì con Claudio Guerrini e Matteo Epis (Discoradio) accompagneranno l'orario dell'aperitivo.

sabato e domenica Paolo Piva in diretta dalle 17 alle 21 Si invita il pubblico a mantenere la distanza minima di un metro

8 agosto

Francesco Gabbani

Belvedere Piazzale Kennedy, ore 21.00

Il palco di RDS 100% Grandi Successi ospita Francesco Gabbani con il nuovo singolo ”il sudore ci appiccica”, estratto dall’album “Viceversa”, brano con cui il cantautore toscano ha deciso di avvicinarsi alla stagione estiva, con un messaggio di positività e collettività, una componente di gioia in un periodo storico non del tutto favorevole. Evento sold out.

Rimini

sabato, 8 agosto

La terrazza della Dolce Vita

Giardini del Grand Hotel, ore: 18.00

A Rimini nello storico Grand Hotel, Mirko e Raul Casadei sarà ospite di Terrazza Dolce Vita, ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea, intervistati dal giornalista Giovanni Terzi. Info e prenotazioni: congressi@grandhotelrimini.com

Rimini

sabato, 8 agosto

Gran concerto di mezza estate

Rimini non dimentica la solidarietà

Corte degli Agostiniani, ore 21:15

La Banda città di Rimini si esibisce nel tradizionale e atteso concerto estivo aperto alla solidarietà con il mondo del volontariato riminese. Con la gradita partecipazione del soprano Elisa Luzi.

Info e prenotazioni: 331 6468363 www.comune.rimini.it/elachiamanorimini

Rimini

Sabato 8 agosto

Lungomare, ore 17.15/17.45

27AEROBATICS: Un Cuore Rosa nel Cielo della Riviera

L’Associazione 27aerobatics (onlus che con i proventi raccolti nelle proprie esibizioni aeree sostiene con donazioni i reparti ospedalieri pediatrici della provincia di Rimini) regala due emozionanti spettacoli di acrobazia aerea con lancio di fumogeni a forma di cuore nel cielo. I due velivoli acrobatici inizieranno a sorvolare la costa da Cattolica/Misano per giungere a Rimini (Zona Kennedy e Porto-San Giuliano/Viserba) e terminare a Bellaria Igea Marina.

Rimini

sabato 8 agosto

La Grande Musica Tradicional Cubana

Arena Lido, piazza Darsena dalle ore 19:30

Ore 19.30 Aperitivo in Zumba a cura di Gran Caribe.

Ore 21.30 concerto live di Leydis Mendez Y Carretera Central.

La cantante e chitarrista cubana, accompagnata da 6 musicisti, trasformerà l’arena della Darsena

nella Habana. A seguire djset a cura di Gran Caribe.

Info e prenotazioni: www.liveticket.it/arenalido

Rimini

sabato 8 agosto 2020

Un'Alba...in Rosa

ritrovo alla Darsena, via Ortigara, ore 5.45

Ammirare i colori dell'alba dalla piazza della Darsena per poi spostarsi verso la città attraversando il Borgo San Giuliano con i Murales dedicati al Maestro Fellini. Mentre la città prende vita si attraversa il Decumano di Ariminum partendo dal Ponte di Tiberio sino a raggiungere l'Arco d'Augusto. Da qui si raggiunge il nuovo Belvedere sul mare proseguendo fino a piazza Marvelli e alla chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Lungo il percorso si potranno ammirare i villini storici e si parlerà di Rimini e della sua nobiltà, vera o presunta. Visita guidata a cura di Visit Rimini

Costo: € 12 per persona. Info e prenotazioni 0541.53399 info@visitrimini.com

Rimini

sabato 8 agosto

Tra Antico e Presente

Essere medici nel III secolo d.c.: il chirurgo di ariminum

Incontro alla Domus del Chirurgo, ore 10:30

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso gli “indizi” emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità. Info e prenotazioni: 0541 793851

Rimini

sabato 8 agosto 2020

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro), ore 15.30 Visita guidata con Discover Rimini in occasione della Notte Rosa L’affresco raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta realizzato da Piero della Francesca è il punto di partenza della visita guidata che toccherà il Duomo, Castel Sismondo (esterno) e la sezione malatestiana del Museo della Città.

La passeggiata culturale è condotta da Michela Cesarini, storica dell'arte e guida turistica.

Costo: 13 € a persona (comprensivo di radioguide) + 2 € per ingresso al Tempio Malatestiano

Info e prenotazione: 333 7352877

Rimini, Miramare

sabato 8 agosto

Tour Colonie Marine

Colonie, ore 18:00-19:30

Scoprendo storia e storie delle vecchie colonie di Rimini. A cura di Confguide Rimini

Info e prenotazioni: confguidetour@gmail.com

Rimini, Miramare

sabato, 8 agosto

Concerto di Daniele Torri e Massimo Modula

Colonia Bolognese, ore 21.30

E la chiamano Rimini, artisti uniti per la città

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: https://biglietteria.comune.rimini.it/home.aspx

Rimini

sabato 8 agosto

Il segreto di Alice

Corte della Biblioteca Gambalunga, ore 21:30

di e con Linda Gennari, con la collaborazione di Compagnia Alcantara e Roberto Anglisani

tratto da Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll

Info e prenotazioni: www.comune.rimini.it/elachiamanorimini

Rimini, Miramare

sabato 8 agosto

Cantine Aperte

Miramare di Rimini, viale Oliveti/via Marconi, orario: 10 – 24

Evento dedicato ai vini tipici italiani da degustare direttamente dalle botti portate in strada da caratteristici carri tradizionali.

Rimini

sabato 8 agosto 2020

Notte Rosa con Vele al Terzo , le barche tradizionali della Romagna

Rimini zona porto, Piazzale Boscovich, dalle 19 alle 23

Le barche tradizionali con armo al terzo, che per secoli hanno solcato l’Adriatico segnando la storia della nostra marineria, arriveranno a Rimini in occasione della Notte Rosa. La caratteristica di queste barche è di avere le “Vele al Terzo”, il caratteristico armo con due pennoni e la vela a forma di trapezio. Tali vele, sempre coloratissime e decorate con simboli e figure, un tempo contraddistinguevano il porto e la famiglia cui la barca apparteneva.

Un'occasione per vedere e fotografare da vicino queste barche e conoscere dai loro equipaggi le storie della marineria romagnola. Oltre a questo, nella settimana della Notte Rosa anche di giorno le barche effettueranno veleggiate lungo la costa a breve distanza dalla riva.

Rimini

sabato 8 agosto

Yoga al Ponte Tiberio

ponte di Tiberio, ore 19:30

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dal Ponte Tiberio. Le lezioni, della durata di 90 minuti, sono tenute da Rimini Yogi ogni venerdì, sabato e domenica e sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina, sono gratuite ad offerta libera. Info: 331 528 5154

Rimini

sabato 8 agosto

Walk on the beach

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, ore 07.00

60 minuti di camminata sportiva in riva al mare, guidati dalla personal trainer Elen Souza.

Info: 348 0981594

Rimini, Viserba

sabato 8 agosto

Notte Rosa 2020: Ode alla Romagna #Riprendiamocil’estate

Piazza Pascoli, ore 21.00

Concerto live con la band Radio Kom: tributo a Vasco Rossi.

Un’occasione per un giro a Viserba, che in occasione della Notte Rosa, si trasforma in un museo itinerante che parla di Rimini, della Romagna e dei suoi artisti, per un omaggio alla Romagna e all’arte romagnola. Oltre alla musica non mancheranno artisti di strada e spettacoli per bambini...cinema, aperitivi dedicati, dj set e piada e sardoncini! A cura del comitato turistico.

Rimini, Torre Pedrera

sabato 8 agosto

Notte Rosa a Torre Pedrera

Via San Salvador (altezza bagno 65), dalle ore 21.00

Spettacolo di musica live a cura del comitato turistico.

Rimini, Miramare

sabato 8 agosto

La Notte Rosa dei bambini

Lungomare Spadazzi, dalle 19 alle 23.30

Musica, intrattenimento per bambini, mercatino artigianale

Rimini, Rivazzurra

sabato 8 agosto

Notte Rosa con musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra

Giardini dei bagni 112/113, 115/116, 120/128, viale Regina Margherita, dalle ore 21.00

Il comitato turistico di Rivazzurra propone un weekend dedicato alla Notte Rosa con un programma di musica e spettacolo: sabato 8 agosto in compagnia dei gruppi musicali 'Leardi e Simo' e 'Anna e Stefano' con il 'Club Latino' - Notte ai Caraibi (bagno 115-116)

Rimini, Rivabella

Sabato 8 agosto

Notte Rosa a Rivabella

Piazzale Adamello, dalle ore 21

Spettacolo di ballo romagnolo con Casadei Marco a cura del comitato turistico di Rivabella

Rimini, Viserbella

Sabato 8 agosto

Notte Rosa a Viserbella

Spiaggia 53 bagno Neri

Animazione e intrattenimento a cura Pro loco e del Comitato turistico Viserbella

DOMENICA 9

Rimini

domenica 9 agosto

ARENA LIDO 2020 - Cinema per Famiglie

Arena Lido, piazza Darsena ore 19:30

Proiezione Film ‘Scarpette Rosse’ (prima visione).

Prima della proiezione “Letture per Famiglie” in collaborazione con Mare di Libri

Info e prenotazioni: www.liveticket.it/arenalido

Rimini

domenica 9 agosto

La terrazza della Dolce Vita

Giardini del Grand Hotel, ore: 18.00

A Rimini nello storico Grand Hotel, Ludovico di Meo e Claudio Brachino saranno ospiti di Terrazza Dolce Vita, ciclo di incontri con importanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura contemporanea, intervistati dal giornalista Giovanni Terzi.

Info e prenotazioni: congressi@grandhotelrimini.com

Rimini, Viserba

domenica 9 agosto

Notte Rosa 2020: Ode alla Romagna #Riprendiamocil’estate

Piazza Pascoli, ore 21.00

Bimbo Bell show, spettacolo per bambini

Un’occasione per un giro a Viserba, che in occasione della Notte Rosa, si trasforma in un museo itinerante che parla di Rimini, della Romagna e dei suoi artisti, per un omaggio alla Romagna e all’arte romagnola. Oltre alla musica non mancheranno artisti di strada e spettacoli per bambini...cinema, aperitivi dedicati, dj set e piada e sardoncini! A cura del comitato turistico.

Rimini, Miramare

domenica 9 agosto 2020

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 56-62

Laboratorio in colonia - Scriviamo un storia (ciascuno la sua)

Francesca Mairani, scrittrice, e Stella Manduchi di Libri a Scambio, organizzano un laboratorio di scrittura creativa gratuito, in collaborazione con l'Associazione Il Palloncino Rosso, presso gli spazi della Colonia Bolognese.

Orario: dalle 10 alle 17. Ingresso a offerta libera a sostegno dell'Associazione Il Palloncino Rosso

Info e prenotazioni: info@ilpalloncinorosso.it

Rimini

domenica 9 agosto

Yoga al Ponte Tiberio

ponte di Tiberio, ore 19:30

Lezioni collettive di yoga tradizionale all’aperto in uno dei luoghi più evocativi di Rimini, ad un passo dal Ponte Tiberio. Le lezioni, della durata di 90 minuti, sono tenute da Rimini Yogi ogni venerdì, sabato e domenica e sono rivolte sia a principianti che a cultori della disciplina, sono gratuite ad offerta libera. Info: 331 528 5154

Rimini, Miramare

domenica 9 agosto

Cantine Aperte

Miramare di Rimini, viale Oliveti/via Marconi, orario: 10 – 24

Evento dedicato ai vini tipici italiani da degustare direttamente dalle botti portate in strada da caratteristici carri tradizionali.

Rimini, Miramare

domenica 9 agosto

La Notte Rosa dei bambini

Lungomare Spadazzi, dalle 19 alle 23.30

Musica, intrattenimento per bambini, mercatino artigianale

Rimini, Rivazzurra

domenica 9 agosto

Notte Rosa con musica e ballo in spiaggia a Rivazzurra

Giardini dei bagni 112/113, 115/116, 120/128, viale Regina Margherita, dalle ore 21.00

Il comitato turistico di Rivazzurra propone un weekend dedicato alla Notte Rosa con un programma di musica e spettacolo: domenica 9 agosto 'Leardi e Simo', musica anni 70-80-90 e il gruppo 'Onda Sonora', e ancora il 'Club Latino' - Notte ai Caraibi (120-128).

Rimini, Bellariva

domenica 9 agosto

Spettacolo musicale

Piazzale Toscanini ore 21

Musica anni '60, '70, '80, '90 per una serata di spettacolo con Boom Boom Dj Set.