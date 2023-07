Notte Rosa, bagno di folla coi big della musica, il sindaco esulta: "La Riviera riparte dopo l'alluvione"

Un altro bagno di folla per la seconda serata del Tim Summer Hits che ha portato in piazzale Fellini una notte di grande musica condotta dalla complicità di Andrea Delogu e Nek e che ha visto fra i protagonisti di ieri alternarsi i beniamini del pubblico. E non poteva che essere “Furore” di Paola & Chiara a dare il via ad una serata col botto e alla lunga maratona musicale durata più di quattro ore che ha visto cantare e regalare emozioni Tommaso Paradiso, Rocco Hunt, Olly, Ana Mena, Ludwig, Alfa, Giuse the Lizia, Shari, Il Tre, TrediciPietro, Lil Busso, Lo Stato Sociale, Mobrici, Nenji, Finley, Aiello, Ex-Otago, Zero Assoluto, Alex Britti, Neima Ezza, e ancora Paola & Chiara, Fred De Palma, Rondosasosa, Renga, Nina Zilli.

Ad accoglierli con tanto calore e voglia di ballare una piazza gremita per uno spettacolo dal ritmo incessante capace di soddisfare tutto il pubblico trasversale di giovanissimi e meno giovani accorso a Rimini per la seconda delle tre serate che si potranno vedere su Rai 2 da domenica 16 luglio.

La serata clou della Notte Rosa riminese è iniziata e proseguita sulla spiaggia, lungo i 7 km dal porto a Miramare, illuminati da un filo unico di luci che ha segnato il percorso tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni diffuse sulla battigia con il format Un mare di rosa in Riva che ha mandato in archivio un’edizione senza precedenti. Tutto il lungomare ha visto una proposta diluita fra locali, comitati turistici, aperitivi negli hotel, dj set. Protagonista della serata piazzale Kennedy con la prima della doppietta del Discoradio Party targato RDS 100%Grandi Successi con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash che hanno fatto il pieno di pubblico e che sono pronti a ritornare anche questa sera per fare il bis. E come di consueto, alla mezzanotte, si è accesa la magia dei fuochi d’artificio in contemporanea su tutta la riviera romagnola, attirando tantissime persone sulla spiaggia per vedere il cielo illuminato di mille colori.

“La Notte Rosa – commenta il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – è senza ombra di dubbio la madrina d’eccezione di un weekend che sta dando il via a pieno ritmo alla grande estate, con numeri di pubblico e presenze con evidente ricaduta economica e occupazionale. Quella di quest’anno è l’edizione che segna la ripartenza ufficiale dell’estate dopo le iniziali difficoltà segnate dall’alluvione e dal maltempo. La risposta della Riviera e della Romagna alle difficoltà è stata come sempre completa e straordinaria. Noi ci siamo! Un’edizione speciale, che ha scelto di festeggiare il suo 18esimo compleanno andando nelle case di tutti gli italiani grazie a tre puntate in prima serata su Rai 2 che accenderanno i riflettori sulla nostra terra che si conferma la piazza dell’estate italiana. In tutto questo spicca la sinergia con grandi eventi come i Campionati di danza sportiva, il Santarcangelo festival, coinvolti in una festa collettiva con la forza di un cartellone dove la musica sta accanto agli eventi culturali e sportivi a conferma, ancora una volta, dell’interesse che da sempre suscita la Notte Rosa quando si parla di estate e di eventi. Un ringraziamento speciale a Claudio Cecchetto che ha portato a questa edizione il suo tocco artistico creativo e professionale. Un grande ringraziamento a chi ha lavorato per garantire la piena sicurezza: Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale. Adesso dobbiamo continuare allo stesso modo nelle prossime ore perché la Notte rosa continua per tutto il week end”.

La notte Rosa continua con la terza serata del Tim Summer Hits di sabato 8 luglio, con la seconda serata del Discoradio Party targato RDS 100%Grandi Successi sempre sabato 8 luglio e con l’atteso concerto all'alba che si terrà domenica 9 luglio sulla spiaggia di Riminiterme. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fondono in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Sul palco a due passi dal mare il violino solista Mihaela Costea sarà il violino solista nelle "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori più amati di ogni tempo, che suonerà sul suo prezioso violino Matteo Goffriller del 1690. Un momento magico sulla spiaggia di Miramare, a partire dalle 5.15 del mattino.