Notte Rosa, lavoro intenso per i Carabinieri a Riccione: tre arresti, quattro denunce e una discoteca chiusa

Anche nell’ultima notte di festeggiamenti per il weekend della settimana rosa i militari della Compagnia di Riccione hanno messo in campo ingenti forze per prevenire e contrastare reati predatori, turbative dell’ordine pubblico e violazioni alle norme anti covid-19. Il dispositivo, che ha visto impegnati circa 50 militari nei servizi straordinari di controllo del territorio, ha portato all’arresto di 3 persone, alla denuncia di altre 4 nonché alla chiusura di una nota discoteca della riviera per violazioni alle norme anti covid.

I militari di Cattolica nel corso di un predisposto servizio, al fine di contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due persone entrambe residenti a Parma, responsabili in concorso tra loro di detenzione e spaccio di cocaina. In particolare l’uomo è stato sorpreso mentre spacciava una dose di cocaina a un giovane turista, quest’ultimo segnalato al competente Ufficio Territoriale del Governo. La successiva perquisizione effettuata nella camera d’albergo occupata dalla coppia ha permesso di rinvenire ulteriori 10 grammi di cocaina, attrezzi atti allo spaccio nonché una considerevole somma in denaro contante

I Carabinieri hanno inoltre arrestato un cittadino svizzero. Nel corso della nottata sono giunte numerose telefonate alla Centrale Operativa che segnalavano un giovane in viale D’annunzio il quale, in stato di agitazione, stava infastidendo turisti e passanti nonché stava danneggiando alcune auto in sosta. I militari, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo che alla vista degli stessi ha reagito violentemente colpendoli più volte con calci e pugni.

Sono stati denunciati inoltre, sempre per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, un 19enne di Gubbio un 19enne di Carpi. Entrambi, nel corso di alcuni controlli di routine, hanno opposto resistenza nei confronti dei militari. Sempre nella notte, i carabinieri della Stazione di Riccione sono riusciti ad individuare un minorenne di Fidenza, il quale poco prima si era reso responsabile di un furto con strappo di una collanina ai danni di un giovane turista. Il minore è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria minorile di Bologna. Sempre i militari della Stazione di Riccione hanno denunciato un 21enne della provincia di Varese, sorpreso mentre era intento a danneggiare la porta d’accesso di un esercizio pubblico posto nei pressi di Viale Dante di Riccione. Nel corso dei controlli finalizzati al rispetto delle normative anticovid, i carabinieri della Compagnia di Riccione sanzionavano, con contestuale chiusura per cinque giorni, una discoteca al cui interno si stava svolgendo una serata di ballo e divertimento senza la minima presenza di distanziamenti o mascherine.