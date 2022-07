Malika Ayane fa il pieno a Misano. E dopo il concerto tutti in spiaggia per i fuochi d'artificio

Un successo la Notte Rosa a Misano. È perfettamente riuscita la serata in una piazza della Repubblica gremita di gente, composta ed entusiasta, che ha applaudito prima la talentuosa e poi i fuochi d’artificio che hanno illuminato la spiaggia insieme a tutta la Riviera. “Abbiamo respirato un clima positivo – il commento del Sindaco Fabrizio Piccioni – Si confermano i segnali di ottimismo percepiti già da inizio estate. Anche nelle prossime settimane proseguiremo con un palinsesto che spazierà fra spettacolo, sport e cultura. Abbiamo prodotto uno sforzo importante per garantire eventi di qualità che possano divertire e accompagnare i nostri ospiti durante le loro vacanze. Questo è il miglior modo per superare un periodo difficile che ha segnato il nostro Paese. A Misano ci sono tanti turisti, la città è sempre più accogliente e pronta a trasmettere segnali anche nell’attenzione all’impatto ambientale prodotto dalla sua economia prevalente”.

La Notte Rosa di Misano Adriatico continua. ìEntrerà nel vivo a Misano World Circuit il Fanatec Gt World Challenge, con Valentino Rossi protagonista nella Riders’ Land. Sabato sera (2 luglio) concerto dei JBees in Piazza della Repubblica, un tuffo nella disco music internazionale ed italiana degli anni 70-80-90.

A Portoverde Bluemarlin Portoverde, una piccola oasi, nel cuore della baia di Portoverde, dove sono protagonisti sole, mare e sport. In programma anche la presentazione del libro “Sedotta e Sclerata” di Ileana Speziale. Domenica, nel Parco del Sole di Misano Brasile, dalle 21, si ballerà con l’orchestra Luca Bergamini.