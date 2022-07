Sfilata di carnevale e Cristina D'Avena sul palco, a Bellaria una Notte Rosa dedicata ai giovani

Lungo e variegato weekend in rosa per Bellaria Igea Marina, quello che negli scorsi giorni ha animato la città con tanti eventi per tutte le età. L’apertura è avvenuta con un prestigioso evento di classe: i Campionati Europei di Tango, iniziati la mattina del primo luglio; successivamente, al calar del sole, le note della band New York Ska-Jazz Ensemble hanno dato inizio ai balli della Notte Rosa sul palco del Beky Bay, regalando una serata carica di musica ed energia! Contestualmente lungo Viale Pinzon, sempre dalle 21, ha sfilato il fantasioso corteo di carri allegorici e cortei mascherati del “Carnevale in rosa” che ha divertito tutti gli spettatori con le sue maschere colorate e la musica dei dj set presenti sui carri; il corteo ha replicato lo spettacolo sabato sera lungo viale Panzini di Bellaria.

Immancabili i tradizionali fuochi d’artificio della prima serata: venerdì 1 luglio alle ore 24 tutta la costa si è illuminata con gli spettacoli pirotecnici in contemporanea; a Bellaria l’appuntamento è avvenuto su Piazzale Capitaneria di porto ed in molti hanno goduto dello spettacolo lungo le spiagge della città, alcuni anche cenando grazie ai loro hotel che hanno richiesto le autorizzazioni necessarie.

Sabato 2 luglio è stato invece il turno della Dream Boat: la motonave con aperitivo itinerante e dj set a bordo che, costeggiando le spiagge di Bellaria Igea Marina, ha portato lungo la costa tanta musica e l’animazione dei ballerini che si sono esibiti lungo i pontili facendo divertire i partecipanti e coinvolgendo tutte le persone che dalla spiaggia sono scese in acqua cantando ed organizzando estemporanei trenini da fine anno! La Dream Boat salperà tutti i sabati pomeriggio alle ore 16 fino al 27 agosto.

La musica è stata protagonista anche la sera del 2 luglio con il concerto Live dei Tacaband, in piazza Alda Merini, con le hits più famose degli anni ’60, ’70, ’80. Infine a conclusione del weekend, la serata “Cristina Summer Friends” che ha coinvolto un numeroso pubblico, presso il porto canale di Bellaria Igea Marina, con la simpatia di Cristina D’Avena e dei suoi ospiti speciali Chiara Galiazzo e Francesco Sarcina.

"La risposta del pubblico è stata incredibile - le parole del Presidente - In ogni evento proposto. La professionalità del nostro staff e dei nostri consulenti ha premiato, grazie a scelte fatte non basandosi sul gusto personale ma sui trend del momento e sui dati oggettivi della Dmo".

Prossimo attesissimo appuntamento per la città di Bellaria Igea Marina, sarà questo martedì 5 luglio presso Piazzale Kennedy dove si terrà, a partire dalle ore 18, la Festa di Intitolazione del nuovo waterfront di Bellaria a Raffaella Carrà.