Nuoto in acque libere, arriva la gara sulla distanza di un chilometro a sostegno del popolo ucraino

Una gara di solidarietà, 1 chilometro di nuoto in mare: questa la novità annunciata dagli organizzatori all’interno del programma della seconda edizione cattolichina della gara di nuoto in mare più famosa al mondo, Oceanman, per il prossimo 27, 28 e 29 maggio. Si svolgerà il venerdì 27 maggio, alle ore 17 con partenza ed arrivo al campo gara di Piazza del Tramonto la charity race il cui ricavato andrà a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra. Un gesto che assume un rilievo anche simbolico visto che l’evento è realmente internazionale e che ad oggi sono oltre 25 le nazioni rappresentate dagli iscritti delle gare principali: sulla linea di partenza, pronti a gareggiare nelle acque di Cattolica, alcuni degli atleti che il sabato si sfideranno sulle distanze maggiori (2, 5 e 10 km) ma anche tanti appassionati di nuoto e cattolichini uniti dal desiderio di sostenere la causa benefica.

La charity race si svolgerà il venerdì proprio per permettere anche agli atleti già iscritti all’Oceanman, alla Half Oceanman ed alla gara sprint di poter partecipare. Le iscrizioni della nuova competizione si affiancano a quelle delle gare ufficiali andando a pieno titolo a completare il programma della manifestazione, la tre giorni dedicata al nuoto, al mare ed alla scoperta del territorio resa possibile dalla incessante sinergia fra la Sharkman Triathlon Asd di Cattolica, il Comune di Cattolica, la Regione Emilia Romagna ed il Consorzio Riviera Sport 365 e grazie al contributo di Banca Popolare Valconca.