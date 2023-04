Si parte con la nuova ciclopedonale sulla Trasversale Marecchia, previste modifiche alla viabilità

La presentazione dei progetti per il collegamento ciclopedonale tra il capoluogo e le frazioni di San Martino dei Mulini e Sant’Ermete sarà l’argomento al centro dell’incontro pubblico tra giunta, tecnici comunali e provinciali, progettisti e cittadini in programma alle ore 21 di giovedì 20 aprile presso la scuola dell’infanzia “Pollicino”. Amministratori, tecnici e progettisti illustreranno ai presenti i tre progetti del percorso lungo la SP49 – Trasversale Marecchia, uno per ciascuno stralcio che compone l’opera pubblica nel suo insieme: il tratto dal cimitero di San Martino dei Mulini e al fiume Marecchia, la passerella sul ponte e infine il collegamento con la pista ciclopedonale esistente che si interrompe all’altezza della rotatoria tra la SP49 e la strada di Gronda.

Proprio all’altezza della rotonda, spiegheranno i tecnici nel corso dell’incontro, sono in programma anche alcuni lavori di Hera a conclusione dell’intervento di riqualificazione della rete idrica e connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Gli ingegneri della Provincia di Rimini, infine, illustreranno i lavori di manutenzione che interesseranno proprio quel tratto di strada provinciale e che si svolgeranno in contemporanea, o comunque in coordinamento, con quelli eseguiti dal Comune di Santarcangelo e da Hera.

Dopo aver indicato tempi e modalità di esecuzione dei lavori, i tecnici faranno inoltre presente ai cittadini le modifiche alla circolazione del traffico previste già dalle prossime settimane, che creeranno qualche inevitabile disagio alla viabilità come conseguenze di interventi pubblici così rilevanti per la città.