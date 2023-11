La nuova scommessa di San Patrignano, una linea di cosmetici a base di vite rossa e resveratrolo

Tigotà annuncia la disponibilità esclusiva della nuova linea Delìdea Bio Cosmetics, prodotti per la bellezza e la cura della persona a base di vite rossa e resveratrolo: elementi preziosi dall’elevato potere antiossidante. Una linea viso e corpo ricca, pensata per le pelli secche e spente, che offre tutti i benefici derivanti da uva e vite rossa, riconosciute per la loro funzione antiossidante, rigenerante, idratante e nutriente. La nuova linea di prodotti nasce grazie alla collaborazione tra Tigotà e San Patrignano, la comunità di recupero più grande d’Europa, con la preziosa collaborazione di Gala cosmetici.

Questa specifica linea Delidea Bio Cosmetics è stata realizzata con ingredienti di alta qualità, tra cui le vinacce (ciò che resta dopo la spremitura del grappolo) provenienti dalle uve dei vigneti di San Patrignano, in particolare da uve Sangiovese di una vigna di oltre 40 anni. Parte del ricavato sarà devoluto alla comunità di San Patrignano.

La vigna di San Patrignano, da dove tutto ha avuto origine, riveste un ruolo centrale nella selezione della qualità degli ingredienti, grazie all’attenzione che la comunità ha da sempre verso la sostenibilità. Negli anni infatti, con grande cura, sono state potenziate le caratteristiche del suolo, e quindi della pianta, attraverso diverse attività agronomiche e con l’ausilio di principi attivi naturali; il tutto per ottenere un’uva più equilibrata e un prodotto ricco di resveratrolo. Durante la svinatura le vinacce vengono separate senza l’uso di pompe, e vengono poi passate alla pressa per non stressarle. In questo modo possono essere riutilizzate per estrarne la preziosa sostanza del resveratrolo

“L'innovazione nel settore della cosmetica è frutto di impegno costante, ma è la natura, con la sua inesauribile creatività, a sorprenderci ogni giorno. L'ultima creazione firmata Delidea, una proposta per la skincare viso e prodotti per la cura della persona a base di vite rossa, ne è una dimostrazione tangibile. Questi prodotti rivoluzionari ci regalano la soluzione naturale per una pelle radiosa e sana, sfruttando i benefici unici di uno degli ingredienti più potenti che la terra ci offre” commenta Cristina Brando, Digital Marketing & Brand Management di Gottardo, azienda leader del comparto beauty e home care.

Coltivare la bellezza, la propria individualità e al contempo l’appartenenza a qualcosa di più grande, ha un significato che ci connette tutti, e la comunità di San Patrignano è l’immagine di tutto questo. Ogni persona è vista come un individuo unico e speciale, molte delle attività formative nelle quali sono impegnate le 800 persone all’interno del centro, sono dedicate alla realizzazione di prodotti eccellenti, frutto della crescita intima di ciascuno. Allo stesso tempo è anche la bellezza di ogni persona a essere valorizzata nel percorso di rinascita all’interno della Comunità.

La linea Delidea Bio Cosmetics è composta da latte detergente, tonico, mousse viso, struccante bifasico delicato, crema viso giorno, crema viso notte, scrub viso, contorno occhi, siero viso, maschera viso, patch-occhi, crema fluida corpo idratante, burro corpo nutriente, scrub corpo levigante, bagnodoccia, crema mani.

Tra gli ingredienti principali vi sono il resveratrolo - sostanza presente soprattutto nelle bucce d’uva rossa conosciuta per le sue proprietà antiossidanti e antietà, capace di proteggere la pelle dai danni dei radicali liberi e di stimolare la produzione di collagene - e la vite rossa, componente antiossidante che esercita un’azione protettiva preservando la cute da un prematuro invecchiamento, migliorando la circolazione e favorendo l’ossigenazione dei tessuti. La tecnica utilizzata per l’estrazione degli ingredienti è la bioliquefazione e l’iperfermentazione: questi processi brevettati consentono di estrarre la maggiore concentrazione di principi attivi nella pianta, aumentandone la biodisponibilità.

“La collaborazione tra Tigotà e San Patrignano nasce da un concetto condiviso fondamentale: il senso di appartenenza, di Comunità. L’importanza di sentirsi parte di un tutto, avendo percezione del proprio valore in un dato contesto. Da sempre impegnata in azioni concrete di responsabilità sociale d’impresa, Tigotà crede nell’importanza di creare un ambiente dove l’individuo venga valorizzato come persona e dove possa esprimere il proprio talento. Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova linea sviluppata nei laboratori Gala, che vuole valorizzare il concetto di bellezza, esteriore e sociale, a 360°. La bellezza è l’espressione del valore che diamo a noi stessi e, nonostante sia un concetto puramente soggettivo, la cura del proprio essere e del proprio corpo è una delle condizioni necessarie per raggiungere il benessere interiore ed esteriore che noi tutti perseguiamo e che ha impatto significativo anche sull’aspetto della nostra pelle”, conclude Cristina Brando.

“L’idea di questo prodotto nasce grazie alla grande amicizia che ci lega a Tigotà che in questa maniera costruisce un sostegno continuativo alle attività della comunità, cosa per noi importantissima – spiega Roberto Bezzi, presidente Cooperativa Agricola Comunità San Patrignano – Ci piace associare il nostro nome a un prodotto legato alla bellezza e alla cura della persona, concetti basilari che cerchiamo di trasmettere e insegnare alle ragazze e ai ragazzi che ci chiedono aiuto. Arrivano da noi senza più nessuna fiducia in loro stessi e nel mondo e ne escono pieni di energia. È davvero bello che un pizzico di questa loro energia sarà presente all’interno di ognuno di questi nuovi prodotti Delidea”.

“Come Gala siamo onorati di avere partecipato allo sviluppo e alla realizzazione di questo meraviglioso progetto. I nostri laboratori hanno selezionato e testato per mesi gli ingredienti attivi naturali e biologici al fine di sviluppare prodotti unici, piacevoli ed efficaci, capaci di coniugare la tradizione d’uso millenaria della vite rossa alla ricerca più avanzata delle biotecnologie e di molecole straordinarie come il resveratrolo” commenta Patrizia Poggiali, Co-Fondatrice Gala Cosmetici.

I prodotti della nuova linea Delìdea Bio Cosmetics saranno disponibili nei punti vendita dal 27 novembre dal prezzo di 2,99 euro per i patch occhi a 14,90 euro per crema viso giorno, crema viso notte e siero viso.