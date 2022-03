Nuove aree fitness, aree gioco e fontane installate nel primo tratto del Parco del mare

Verranno realizzate in prossimità dell'area verde del parcheggio motorini e ai campi da Paddle, le due nuove aree fitness a completamento delle opere del tratto 1 del Parco del mare - Lungomare Tintori. Alle nuove aree fitness si aggiungeranno anche le nuove aree gioco e le fontane, che saranno realizzate nella zona verde di fronte ai Giardini “Pietro e Marco Arpesella”, e nell'area verde tra la Via I Vitelloni e area adiacente i campi da Paddle. Tali lavorazioni prevedono la sostituzione del prato, posato temporaneamente la scorsa primavera per consentire ai turisti e residenti la piena fruibilità degli spazi del nuovo lungomare senza interruzioni o disagi dovuti al cantiere.

Oltre a queste importanti installazioni, che impreziosiscono l’arredo urbano e le funzionalità del Parco del mare - caratterizzandolo con nuovi elementi legati al ‘sea wellness’ - nei prossimi giorni saranno completati anche alcuni lavori nella Via Paolo e Francesca. Opere che prevedono nuove reti di servizi e una nuova pavimentazione che si estenderà dal termine del nuovo parcheggio dei motorini fino a Piazzale Kennedy. Per consentire questo intervento è necessario attivare una viabilità temporanea che prevede il divieto di sosta su ambo i lati della Via Paolo e Francesca e il divieto di transito - eccetto residenti e mezzi di soccorso - dall'intersezione di Viale Beccadelli fino a Piazzale Kennedy. I lavori su via Paolo e Francesca verranno realizzati in due fasi lavorative: la prima, che inizierà i prossimi giorni e si concluderà a metà aprile, riguarda la zona che va da via I Vitelloni a Piazzale Kennedy; la seconda, che si avvierà subito dopo Pasqua fino al 20 maggio, si concentrerà da via I Vitelloni fino a via Beccadelli. A breve partiranno anche le installazioni di isole fitness e aree gioco nel tratto 8 a Miramare.