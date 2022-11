Nuove asfaltature per 170mila euro tra Bellaria e Igea Marina

L’Amministrazione Comunale di Bellaria-Igea Marina ha avviato in questi giorni una diffusa opera di asfaltatura e sistemazione del manto stradale in numerosi punti nevralgici del tessuto cittadino: circa 172.000 euro il valore complessivo degli interventi, iniziati a Igea Marina ma che coinvolgeranno, come detto, diverse zone del territorio comunale da Sud a Nord.

Di fatto già ultimata l’asfaltatura in piazzale Don Giovanni verità, in prossimità e all’ingresso della chiesa di Bordonchio. Tra gli altri punti interessati, da segnalare la rotatorio in via Pisani, la via Nino Bixio all’intersezione con via dei Mille e la via Sallustio: un intervento atteso, quest’ultimo, che completa quello condotto in via Apuleio e via Virgilio. Poi attenzione anche alle zone a monte della via Ravenna. A Bellaria Monte, ad esempio, si opererà sul manto stradale della pista ciclabile che corre lungo via Papa Giovanni XXIII, ricordando che nella stessa zona sarà presto avviata la demolizione delle opere non conformi sotto il profilo edilizio all’ex centro tennis di via Bellini. In zona Cagnona si opererà in via Fratelli Cervi: importante arteria dell’area Nord, punto di accesso e di collegamento, da via Ravenna sino a via Italia, a quel nuovo lungomare di Bellaria che ha visto cominciare i lavori di realizzazione dell’ultima tratta.

Per quanto riguarda Bellaria Centro, meritano di essere sottolineate la nuova asfaltatura in via Mar Ionio - area di parcheggio ex Gallery Club – e soprattutto, anche perché la più prossima in ordine di tempo, quella che interesserà la rotatoria all’incrocio tra via Roma e via Ravenna: uno dei più utilizzati punti di accesso alla fascia turistica e centrale di Bellaria, in cui gli operai saranno all’opera tra lunedì 21 e martedì 22 novembre.

Lavori che, meteo permettendo, si protrarranno quindi un paio di giorni, con modifica temporanea della viabilità e percorrenza comunque garantita nella direttrice Rimini – Ravenna e viceversa: con l’obiettivo, come in tutte le altre zone interessate dalle nuove asfaltature, di contenere al massimo i disagi per cittadini e automobilisti.

Infine, si rileva come, sempre lunedì 21 novembre, avverrà anche il cantieramento nell’area pedonale tra piazza Matteotti e via Ionio: qui, verrà sistemata la pavimentazione, eliminando un ‘sifonamento’ le cui cause, in corso di verifica, sono probabilmente attribuibili a una perdita delle tubazioni nere. Intervento la cui realizzazione è prevista in una decina di giorni.