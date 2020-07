Nuove moto di ultima generazione in dotazione alla Polizia stradale

Nuove moto vanno ad ampliare il parco dei veicolare in dotazione alla Polizia Stradale della Provincia di Rimini. Sono state consegnate 4 nuove moto marca Yamaha FJR 1300 di cilindrata completamente allestite per i servizi specifici della Polizia Stradale. Veicoli di ultima generazione che grazie alla loro maggiore agilità e manegevolezza consentono agli operatori un rapido intervento in tutte quelle situazioni di congestione stradale. Moto dotati di un motore altamente performante e dai consumi ridotti verrano utilizzati per i controlli sulle principali arterie stradali al fine di contrastare tutti quei comportamenti scorretti alla guida, come l’uso del telefonino ed il mancato uso del casco e dei sistemi di ritenuta. Due dei motoveicoli verranno assegnati alla Sottosezione di Riccione.

