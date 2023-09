Nuove nomine in Diocesi e tante novità tra i parroci. Il vescovo Anselmi ridisegna gli equilibri

Per venire incontro ai sempre nuovi bisogni di cura pastorale e di annuncio del Vangelo di Gesù nella diocesi, nello spirito del camminare insieme voluto dal Sinodo, per il bene di tutta la Diocesi di Rimini, sono stati individuati e assegnati alcuni nuovi servizi e avvicendamenti pastorali. Il Vescovo Nicolò Anselmi, intendendo rispondere alle esigenze pastorali della Zona Pastorale di Misano inserendovi nuove forze ministeriali, ha unito all’attuale zona di Misano le due parrocchie di S. Andrea in Casale e S. Clemente, che già gravitano su Misano.

Alla luce di questo si comunica che:

Don Giuseppe Vaccarini e don Roberto Zangheri, rimangono co-parroci delle parrocchie di Misano Mare e Villaggio Argentina.

Don Ugo Moncada, attuale co-parroco a Santarcangelo, è nominato parroco delle parrocchie di Misano Monte, Scacciano e Cella, inserite nella Zona pastorale di Misano e San Clemente. La celebrazione di ingresso sarà sabato 30 settembre (luogo e ora da definire).

Don Francesco Fronzoni, è nominato parroco delle parrocchie di S. Andrea in Casale e San Clemente, di cui era già responsabile, inserendosi nella Zona pastorale di Misano. Don Ugo e don Francesco abiteranno insieme.

Tutti i sacerdoti operano in comunione tra loro e con il diacono Davide Carroli e la sua sposa Cinzia.

Zona Pastorale di Morciano

Don Mauro Angelini, già parroco delle parrocchie di Montescudo, Trarivi e S. Maria del Piano, si inserisce nella fraternità sacerdotale di Morciano e viene nominato “aiuto pastorale” per la Zona Pastorale di Morciano.

Don Filippo Rosetti, oltre a continuare il suo servizio pastorale nella Zona della Trasfigurazione, si prenderà cura anche della pastorale giovanile di Morciano.

Unità pastorale di Santarcangelo – San Vito

La comunità sacerdotale di Santarcangelo-S. Vito si rimodula in questo modo: Don Giuseppe Bilancioni e don Davide Arcangeli sono co-parroci dell'Unità pastorale di San Vito-Santarcangelo, con l’aiuto di don Giancarlo Del Bianco e dei diaconi Luciano Racis e Quinto Bernardini. Don Gino Gessaroli, rimanendo parroco della parrocchia di Borghi, è nominato “aiuto pastorale” anche dell’unità pastorale di Santarcangelo/San Vito. Don Angelo Rubaconti, continua il servizio ai malati e all’Hospice di Savignano, risiedendo presso la parrocchia di San Mauro Pascoli

Nuove nomine per incarichi diocesani

Don Maurizio Fabbri è confermato Vicario generale e Moderatore di Curia.

Don Giampaolo Bernabini è confermato Vicario episcopale per formazione dei preti e per il diaconato permanente.

Don Paolo Donati è nominato Vicario episcopale per gli Uffici pastorali e le Aggregazioni laicali.

Don Danilo Manduchi è confermato Vicario episcopale per l’Economia e Delegato amministrativo per il Seminario.

Don Alessandro Pironi è nominato Vice assistente diocesano di Azione Cattolica per l’ACR.

Don Gino Gessaroli è nominato Vice Assistente di Zona dell’Agesci per la branca R/S .

Nomine per alcuni Uffici pastorali

Ufficio pastorale per l'Iniziazione cristiana: si sta costituendo una equipe di laici, religiose e sacerdoti.

Apostolato biblico: Responsabile: don Gabriele Gozzi.

Catecumenato degli adulti: Responsabile: Don Giuseppe Vaccarini.

Ufficio Liturgico: Responsabile: don Giuseppe Vaccarini.

Missio: Responsabile: don Aldo Fonti e collaboratore per “Missio giovani”: don Francesco Fronzoni.

Ufficio Pastorale familiare: Responsabili: diacono Gianluca Pesaresi e Simona; Assistente: don Giampaolo Bernabini.

Pastorale giovanile vocazionale. Responsabili: don Alessandro Zavattini e Suor Nadia Pompili. Referente della “casa vocazionale”: don Cristian Squadrani.

ISSR : Direttore: don Marco Casadei; vice-direttore: don Gabriele Gozzi.

Ufficio Scuola e IRC : Responsabile: dott.ssa Laura Colonna.

Commissione di pastorale Scolastica: Segretario: prof. Daniele Celli.

Pastorale universitaria: Responsabile: prof. Maurizio Mussoni ; cappellani pastorale universitaria: don Stefano Vari e don Marco Casadei.

Servizio Comunicazioni sociali. Responsabile: Simona Mulazzani ; assistente: don Eugenio Savino.

Servizio diocesano Tutela Minori: Referente diocesano: prof.ssa Cinzia Bertuccioli.

Caritas: Direttore: Mario Galasso; Assistente ecclesiastico: don Pierpaolo Conti.

Migrantes: Responsabile: don Mathieu Malik Faye.

Pastorale Carceraria: Responsabili: Suor Gabriella Mazzoni, diaconi Gabriele Fabbri e Paolo Amadori; Cappellano del carcere: don Nevio Faitanini.

Pastorale delle persone con disabilità: Responsabile: don Simone Franchin.

Pastorale sociale: Responsabile: don Pierpaolo Conti.

Pastorale della salute: in formazione una equipe di laici, diaconi; Assistente spirituale: don Mirco Mignani.

Pastorale del Turismo: Responsabile: diac. Mauro Vanni ; Assistente spirituale: don Marco Foschi.

Pastorale dello Sport: Direttore: Responsabile: Paolo Guiducci; Assistente spirituale: don Gianluca Agostini.

Pastorale delle attività espressive/artistiche: Responsabile: don Ugo Moncada.