Nuovi arredi e nuovo look per il Porto Canale, conclusi i lavori sulla sponda di Igea Marina

L’amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina ha ultimato in questi giorni l’intervento di sistemazione straordinaria resosi necessario sul porto canale; lavori che hanno interessato, in particolare, i nuovi arredi completati nel 2019 sulla sponda Igea Marina del fiume Uso. Dopo il recente restyling della vicina rampa ciclabile di collegamento tra Bellaria e Igea Marina – in prossimità della linea ferroviaria – si è quindi proceduto con un nuovo intervento sulle doghe in resina effetto legno che caratterizzano la zona: arredi che presentavano evidenti segni di ammaloramento e ai quali è stata data nuova vita grazie a uno stanziamento complessivo di circa 50.000 euro.

Alla luce di ciò, alcune parti sono state sostituite integralmente, intervenendo in particolar modo nelle zone angolari mediante la collocazione di nuovi copri spigoli. Quelli realizzati in precedenza, realizzati in legno ricomposto e resina e particolarmente soggetti a danneggiamenti, sono stati sostituiti con nuovi componenti in alluminio verniciato a caldo e smussato: una scelta che intende scongiurare nuove rotture e favorire una seduta più comoda per i tanti che fruiscono della zona, per assistere a eventi o semplicemente per godere della vista del porto canale.