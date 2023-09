Nuovi servizi, esami e un robot nel magazzino: la farmacia comunale inaugura con un look rinnovato

Nuovo look e nuovi servizi per la farmacia comunale numero 2 di Cattolica, in piazza Enrico Berlinguer, gestita da Farmacie comunali di Riccione del gruppo Aspes spa. E’ stata inaugurata la nuova farmacia che è diventata più moderna e funzionale grazie al restyling completo dei vecchi locali e all’acquisto di un robot per l’automatizzazione del magazzino che quindi distribuirà i farmaci più rapidamente. Verrà ampliata anche la gamma dei servizi offerti. A breve in farmacia si potranno effettuare, tra gli altri, esami come elettrocardiogramma, holter cardiaco ed holter pressorio, le autoanalisi (glicemia, emoglobina glicata, colesterolo Hdl, Ldl trigliceridi), l’analisi del capello, misurazione della pressione arteriosa e usufruire dell’impedenziometro per misurare la massa grassa e la massa magra.

“Il potenziamento dei servizi all'interno delle farmacie – afferma la sindaca di Cattolica Franca Foronchi - rappresenta un investimento a lungo termine per il sistema di prevenzione delle malattie. Questo rafforzamento contribuirà a migliorare l'accesso ai servizi sanitari anche in futuro, rendendo il sistema sanitario più pronto ad affrontare le sfide future. Le farmacie sono pilastri essenziali per la salute pubblica e la sicurezza sanitaria della nostra comunità e il loro potenziamento è un passo fondamentale per garantire un servizio sanitario accessibile ed efficiente per i cittadini. Voglio ringraziare sia Aspes ed il suo presidente Luca Pieri, per il lavoro svolto in tempi rapidissimi e per la costante attenzione che viene posta su questi presidi della nostra città, sia tutto il personale che lavora nelle farmacie perché il loro impegno di ascolto, di accoglienza e di cura è fondamentale per gli utenti”.

“In questi anni il ruolo delle farmacie è cambiato, si è evoluto – premette il presidente di Aspes spa Luca Pieri – Sono diventate sempre più delle vere e proprie farmacie dei servizi. L’avamposto del servizio sanitario nazionale nei territori capace di intercettare le nuove esigenze di salute dei cittadini. Per questo stiamo continuando a investire nelle nostre farmacie. Per renderle sempre più moderne, accoglienti e per potenziare la gamma di servizi offerti rafforzando il loro ruolo di primo presidio sanitario sul territorio con l’obiettivo di favorire la deospedalizzazione. Un obiettivo da raggiungere investendo soprattutto su tecnologia e innovazione a cominciare dai servizi di telemedicina che saranno erogati anche nella farmacia comunale di Cattolica. Ed è già in programma un altro importante investimento nella farmacia comunale numero 1 in via Del Prete. A breve partiremo con i lavori”.