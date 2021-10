Nuovo asfalto in 4 vie di Viserba: il maltempo riprogramma il calendario dei lavori

Sono slittai di un giorno, a causa delle avverse condizioni meteo, i lavori di riqualificazione del manto stradale iniziati venerdì in alcune vie di Viserba.? Nella via Santi, dove venerdì la pioggia ha interrotto il cantiere nella fase della fresatura del vecchio asfalto, la strada sarà completata con il nuovo manto stradale nella giornata di lunedì. Il tratto interessato alla riqualificazione è quello a partire dall’intersezione con la via S. Polazzi, fino alla via A. Lamarmora.

Si spostano di un giorno quindi anche i lavori programmati nella via Ponchielli, dove il nuovo asfalto - previsto dall’intersezione con la via Pallotta, fino alla via G. Rossini - sarà realizzato nella giornata successiva, martedì. Sempre a Viserba poi il piano dei lavori prende, per la giornata di mercoledì, la riqualificazione di via Monteverdi e per giovedì quella di via Cimarosa, nel tratto che va dal lungomare fino alla via Novegno.

Per la realizzazione di tali interventi, queste vie saranno chiuse al traffico veicolare ma sempre fruibili ai pedoni, la circolazione comunque sarà sempre ripristinata nelle ore notturne. I lavori rientrano nel programma di risanamento conservativo e funzionale della viabilità previsto dal piano delle manutenzioni del Comune di Rimini. Ci scusiamo per gli eventuali disagi alla circolazione.