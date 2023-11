Nuovo look al porto canale, aperti i cantieri. "Presto Riccione avrà una nuova cartolina"

Sono cominciati i lavori per la riqualificazione dell’arredo urbano del porto canale. Il cantiere è stato aperto in viale Bellini nel tratto compreso tra i viali Dante e D’Annunzio per poi proseguire nel parallelo viale Parini. “Passiamo dalle promesse ai fatti: molto presto il nuovo porto avrà una nuova cartolina, coerente con il lungomare esistente”, dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini che ha effettuato un sopralluogo lungo il canale insieme all’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Si tratta del primo atto, finalmente concreto e tangibile - argomenta la prima cittadina -, di un ampio e ambizioso progetto di riqualificazione della città che intendiamo portare a termine entro la legislatura e che comprende la realizzazione di un nuovo viale Ceccarini, il quadrilatero del centro e il porto”.

L’intervento si inserisce infatti in un progetto di riqualificazione più ampia dell’intera area portuale, dalle darsene a mare fino al ponte su viale Vittorio Emanuele II, che sarà seguito dal servizio di Rigenerazione urbana, coordinato dal settore Urbanistica guidato dall’assessore Christian Andruccioli.

La giunta comunale aveva approvato lo scorso giugno, proprio pochi giorni prima che il Tar annullasse l’esito delle elezioni poi confermato dal Consiglio di Stato, un atto di indirizzo per la riqualificazione dell’arredo urbano del porto. “Si parte, è tutto vero - argomenta con entusiasmo l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -: stiamo scrivendo un pagina della storia di Riccione, ridisegnando la cartolina del nostro porto. Il cantiere è stato aperto in viale Bellini, che verrà completato prima della stagione turistica, per poi proseguire, dopo l’estate, in viale Parini”.

I lavori previsti

“Oltre al rifacimento delle banchine - prosegue l’assessore Imola - interverremo su tutto l’arredo urbano, estendendo la zona pedonale e ciclabile compresa fra viale Dante e viale D’Annunzio, creando un’oasi di verde pubblico e un’area aperta alla piena fruibilità di turisti e cittadini”. La spesa prevista per questa prima parte di lavori è di 1.800.000 euro, di cui 1.000.000 finanziati attraverso un contributo regionale ottenuto dall’amministrazione e 800.000 da parte del Comune di Riccione.

Nel frattempo l’amministrazione “sta lavorando alla seconda parte del progetto di riqualificazione del porto canale”, ovvero per il tratto a monte del ponte di viale Dante. “Abbiamo preso l’impegno con gli operatori del porto e con tutta la città - conclude l’assessore ai Lavori pubblici -, l’apertura del cantiere testimonia che facciamo sul serio: dobbiamo restituire a Riccione tutta la bellezza che merita”.