Nuovo nido Pollicino: il progetto presentato ai cittadini

Nascerà entro la fine del 2025 il nuovo nido Pollicino al Parco Pertini di Marebello, uno dei tre nuovi asili inseriti nel programma di interventi finanziati attraverso le risorse Pnrr che consentiranno di contribuire al rinnovamento del patrimonio scolastico comunale e aumentare l’offerta di posti nido a favore della comunità riminese. La fase di avanzamento dei lavori e i dettagli del progetto saranno presentati alla cittadinanza in un incontro pubblico in programma giovedì 14 marzo alle ore 18.30 nel bar presente all’interno del Parco, alla presenza della vicesindaca e assessora con delega alle politiche educative Chiara Bellini, dell’assessora al Pnrr Roberta Frisoni e dell’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli.

Il nuovo asilo nido Pollicino – così come gli altri due nidi in fase di realizzazione cioè il Girotondo in via Codazzi e il Peter Pan a Viserba - sarà realizzato adottando le più avanzate tecnologie costruttive, utilizzando materiali di bioedilizia, perseguendo i più elevati standard di sicurezza sismica e le migliori prestazioni energetiche, a consumo quasi zero (near zero energy building). L’investimento previsto e coperto dalle risorse del Pnrr è di 1.845.600 euro. L’obiettivo è di rendere operativi i tre nuovi asili dall’anno scolastico 2026-2027.