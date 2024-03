Nuovo percorso ciclopedonale a San Vito, un incontro per fare il punto sul progetto

Anche l’incontro con la frazione santarcangiolese di San Vito ha riscontrato un’ottima partecipazione, con circa quaranta persone che questa mattina si sono ritrovate presso la Casa dell’Acqua in via Volontari della Libertà per confrontarsi con l’Amministrazione comunale in merito ai lavori per il completamento del percorso ciclopedonale. All’incontro – che rientra nel ciclo “L’accento sulle frazioni. Cantieri e progetti tra interventi pubblici e privati” – erano presenti la sindaca Alice Parma, la vice sindaca con delega ai Lavori pubblici Pamela Fussi, l’assessore alla Pianificazione urbanistica Filippo Sacchetti, i tecnici comunali e l’agronoma Stefania Gasperini.



Proprio la sindaca ha spiegato che il progetto originario per il completamento della ciclabile risaliva a diversi anni fa, quindi è stato oggetto di considerazioni approfondite in seguito all’incontro con i residenti della frazione a settembre 2023 e all’incarico conferito all’impresa specializzata Progetto Verde per le verifiche sulla stabilità dei pini. Le prove effettuate sugli alberi – sia di trazione che penetrometriche – hanno infatti evidenziato che solo pochi pini, in un filare di quasi 60, presentavano problemi di stabilità: per il momento, dunque, sono stati abbattuti soltanto tre alberi, visto che i restanti sono in salute e inseriti in un contesto adatto al loro sviluppo, così da preservare un patrimonio verde che diversamente avrebbe richiesto decenni per essere ricostituito.



Il tratto della pista ciclabile interessato dalla presenza dei pini, di conseguenza, sarà realizzato con una tecnica costruttiva e in una posizione differente rispetto al progetto originario: il tracciato correrà più vicino alle abitazioni per non danneggiare né essere danneggiato dalle radici degli alberi, e il fondo sarà realizzato in calcestruzzo drenante con la protezione di un cordolo. Restano invece confermate le altre previsioni progettuali, dalla messa in sicurezza di quattro fermate del trasporto pubblico locale al mantenimento delle isole ecologiche, così come le caratteristiche del tratto compreso tra via Brodolini e via don Sturzo, per il quale sono già in corso i lavori. In via don Sturzo, in particolare, la ciclabile occuperà il lato destro della carreggiata, in modo da lasciare spazio sul lato opposto a parcheggi in linea di prossima realizzazione.



L’intervento complessivo su via San Vito si concluderà con l’asfaltatura del manto stradale da parte di Hera – che lo scorso anno aveva effettuato lavori alla rete dell'acquedotto, insieme al rifacimento di quella del gas da parte di Adrigas – previsti tra l’estate e l’autunno del 2024, una volta terminati i lavori attualmente in corso. Il completamento della pista ciclabile di San Vito è tra i principali interventi previsti dal Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums), nella cornice di un generale collegamento tra frazioni e capoluogo finalizzato in particolare alla creazione di percorsi in sicurezza lungo gli itinerari casa-scuola-lavoro.