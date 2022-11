Nuovo regolamento per le antenne, un incontro pubblico aperto ai cittadini

Sarà presentato e spiegato ai cittadini il nuovo regolamento comunale per le antenne del Comune di Rimini, in un incontro pubblico fissato mercoledì (9 novembre) alle 18, alla Sala del Giudizio. Tra le novità principali: l'obbligo per i gestori dei servizi di telefonia mobile di presentare una programmazione annuale rispetto all'installazione di nuove antenne. Il nuovo "regolamento comunale per l'insediamento degli impianti di telefonia mobile e per il monitoraggio dell'esposizione ai campi elettromagnetici" è infatti in dirittura d'arrivo. Al centro dell'incontro, a cui sono invitati anche i comitati cittadini attivi sul tema, vi sono le linee guida che entro dicembre saranno sottoposte al voto in Consiglio Comunale.

"L'incontro sarà l'occasione per iniziare un nuovo percorso partecipativo con la città su un tema di sempre maggior rilevanza- sottolinea Anna Montini, assessore alla Transizione ecologica- Una materia complessa, che richiede la ricerca del punto di equilibrio tra diverse esigenze, la necessità di far accedere alle tecnologie digitali e la garanzia della tutela della salute pubblica". Nel nuovo regolamento per le antenne sarà inoltre inserita anche la programmazione del 2023, con le proposte di installazioni pervenute quest'anno.

"Il nuovo regolamento si cala in un contesto normativo nazionale ed europeo che lascia poco margine di manovra agli enti locali", chiarisce infine Montini. "Crediamo però che questo strumento possa essere utile per rispondere ai diversi obiettivi posti, dal monitoraggio dei vecchi e nuovi impianti alla tutela dei siti sensibili, ma soprattutto garantire una tempestiva e completa informazione ai cittadini". (fonte: agenzia/Dire)