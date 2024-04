Nuovo stadio Neri: l'iter avanza, ma richieste delle integrazioni. Concessa una proroga di 11 giorni

Va avanti l’iter per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al nuovo stadio Romeo Neri. Durante le scorse ore il gruppo tecnico del Comune di Rimini delegato alla valutazione dell'interesse pubblico dello studio di fattibilità ha richiesto ai proponenti di Aurora Immobiliare alcuni approfondimenti formali, di natura tecnico-amministrativa, rispetto al fascicolo presentato. Questo comporterà uno slittamento delle consegne degli elaborati: sono stati concessi ad Aurora Immobiliare 11 giorni di proroga per presentare al gruppo tecnico di lavoro comunale le richieste integrazioni. Pertanto, il termine per l'assunzione della proposta privata ad 'opera di interesse pubblico' da parte comunale si sposta dal 10 al 21 maggio. Un segnale che comunque lascia ben sperare, perché lo scambio di mail è assiduo e il confronto sta procedendo nel corso delle settimane. Gli approfondimenti richiesti non sarebbero tanto sul progetto del complesso sportivo, quando su aspetti di natura burocratica.

Il progetto prosegue con gli aspetti logistici già annunciati da tempo: una capienza di 12 mila posti e lo spostamento della pista di atletica che sarà trasferita in quella che sarà la cittadella dello sport in via Melucci dove troveranno posto anche i pesisti e i frisbisti che, attualmente, si allenano nelle strutture sotto le gradinate dello stadio. L’impianto è stato dimensionato su una capienza di circa 12.200 posti/spettatori al coperto, è costituito dalla tribuna principale, la tribuna distinti e dalle due curve (nord e sud). Esse definiscono 5 settori nettamente separati, con accessi e uscite indipendenti, ognuno dotato dei relativi punti ristoro e dai servizi. Tutti i posti sono progettati per avere una visuale ottimale così come richiesto dalle specifiche normative.