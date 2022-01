Dal 1 febbraio obbligo Green pass base per accedere in Comune e in tutti gli uffici pubblici

Da martedì (1 febbraio), come previsto in tutta Italia dal decreto legge numero 1 del 7 gennaio 2022, per accedere agli uffici pubblici è necessario esibire il Green Pass base (ottenibile da vaccinazione o guarigione o tampone negativo in corso di validità) per tutti coloro che hanno più di 12 anni. Tale obbligo vige dunque anche negli uffici del Comune di Rimini, sia a Palazzo Garampi sia in tutti gli altri uffici presenti in città.

Le uniche esigenze per le quali l’accesso agli uffici pubblici è consentito anche senza Green Pass base sono, come recita il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio scorso esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; o esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.