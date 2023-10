Ok a balli e intrattenimento sulla sabbia, il nuovo "Piano del mare" disegna la spiaggia del futuro

Puntare sulla ristorazione e sull’intrattenimento. Con una spiaggia ricca di maggiori servizi e offerte. In attesa di conoscere il destino dei bandi per le concessioni demaniali, con una trattativa aperta con l’Europa, il governo ha negli scorsi giorni dettato le linee guida per il futuro con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del “Piano del mare”. Si tratta di un lungo documento, di 230 pagine, in cui viene definito il piano strategico per il triennio 2023-2025. Tra i vari passaggi si specifica una maggiore attenzione per l’intrattenimento, che potrà portare sulla sabbia a sempre più diffusi momenti di animazione e balli. Andando a superare il dibattito sui chiringuito. Purché tutto venga svolto a regola d’arte, nel rispetto delle regole e normative vigenti.

Questo il passaggio significativo del piano: “Nell’ambito del turismo balneare, sarà sempre più necessario coniugare i servizi tradizionali, come l’uso delle spiagge, i parcheggi e il noleggio delle attrezzature, con la ristorazione e l’intrattenimento, concentrandosi altresì sulla professionalità e sulla qualità del servizio, che non può prescindere da una adeguata formazione del “personale del mare” e sulla tutela e la sana valorizzazione delle nostre coste e delle nostre spiagge, con le loro splendide risorse naturali. Tutto ciò insieme a un indotto di qualità e sempre più a chilometro zero, che ha determinato negli ultimi anni recenti – e deve continuare a farlo – numeri sempre in crescita in tema di occupazione e di Pil, in una sintesi virtuosa con il settore alberghiero, quello della nautica da diporto e della subacquea”.