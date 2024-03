In oltre 500 per venti posti disponibili, scatta il "concorsone" per entrare nella Polizia locale

Scocca l’ora del concorsone per la Polizia locale di Rimini. Sono in tutto 545 i candidati che hanno presentato domanda. I posti messi a bando sono invece in totale 20 (come noto sono stati raddoppiati i posti previsti dal concorso pubblico, che inizialmente era stato bandito per la copertura di 10 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Agente di Polizia Locale). Le assunzioni sono previste per i primi giorni del mese di giugno, in previsione della prossima stagione estiva, per un maggiore e più capillare presidio del territorio comunale.

Come prevede il bando, i nuovi agenti saranno assunti con un contratto “part-time ciclico verticale” a tempo indeterminato della durata di 6 mesi, che li vedrà impegnati nei mesi estivi sul territorio riminese. Prima prova scritta prevista per mercoledì 27 marzo, alle 11, al palasport Flaminio, successivamente seguiranno le prove di efficienza fisica e i colloqui orali.

Oltre all’assunzione di 20 agenti è in corso un altro bando per il quale è stata fatta una prima prova scritta lo scorso 14 marzo, per selezionare 7 ispettori (erano 199 le domande). Un ulteriore incremento di personale impiegato al coordinamento, previsto sempre nell’ottica di rafforzare il Corpo, sia per l'attività stagionale estiva, sia per il presidio della viabilità.