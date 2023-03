Open Day sulle minimoto per provare il brivido delle corse e scoprire se si ha la stoffa del pilota

Un Open Day gratuito organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana e quello a cui aderisce il Moto Club di Misano per dare ai più piccoli l'opportunità di salire in sella e capire se hanno la stoffa del campione. L'appuntamento, in calendario sabato 18 dalle 14.00 alle 17.00 e domenica 19 dalle 10.00 alle 17.00 in Via Romagna nel parcheggio dell'Arena58 è riservato ai bambini tra i 6 e i 9 anni compiuti, Per partecipare è necessario essere accompagnati da un genitore con documenti e Codice Fiscale di entrambi ed essere preparati per vivere un'esperienza indimenticabile.

Al termine dell'attività 30 bambini selezionati dai Tecnici federali avranno la possibilità di proseguire in questo percorso per sei mesi con attività mono settimanali della durata di due ore articolate in una sessione di educazione fisica e una di pratica in minimoto in impianto federale. Anche questa iniziativa è gratuita; ai partecipanti verrà rilasciata la Tessera MiniSport e al genitore la Tessera Member FMI.

Il progetto della FMI intende coinvolgere i giovani tra i 6 e i 9 anni compiuti dando loro l’opportunità di provare gratuitamente delle minimoto adatte ai neofiti proponendo metodi di insegnamento relativi all’utilizzo di questo mezzo come strumento utile per praticare attività fisica, sportiva ed educativa in maniera coinvolgente e divertente. Il progetto intende rinforzare il sistema sportivo di base, avvalendosi di impianti qualificati limitrofi ai centri di provenienza dei ragazzi. L’intenzione è quella di offrire l’opportunità di contatto con la natura e migliorare le relazioni interpersonali per stimolare, quanto più possibile, l’interesse verso la pratica fisica e sportiva del motociclismo, sotto la supervisione attenta di istruttori e tecnici qualificati e quindi in totale sicurezza.