Operaio precipita dall'impalcatura, trasportato in gravi condizioni al "Bufalini"

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena, con il codice di massima gravità, l'operaio albanese 54enne rimasto ferito giovedì mattina in un infortunio sul lavoro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava su una impalcatura mentre stava eseguendo una serie di lavori in un hotel di viale Vespucci col cantiere che coivolge anche un'altra struttura ricettiva della stessa proprietà. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 10.20 il 54enne avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per diversi metri. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili del fuoco oltre ai carabinieri. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio cesenate mentre sono in corso gli accertamenti da parte dell'Ispettorato del lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica.