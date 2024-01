Operaio va in tabaccheria e grida "Ho vinto": si porta a casa 200 mila euro con un "Gratta e Vinci"

Ancora una super vincita sul territorio riminese. Ed è già la seconda da inizio anno. Dopo il milione di euro portato a casa attraverso la Lotteria Italia, con il tagliando acquistato in un bar di Montescudo, l’altro giorno un operaio ha vinto 200 mila euro grazie a un Gratta & Vinci da tre euro. La vincita si è registrata nella tabaccheria Eldorado di Paolo Gnoli, in via dei Martiri a Rivazzurra. Il fortunato operaio ha grattato il biglietto all’interno dell’esercizio commerciale, per poi gridare “Ho vinto”. Il malloppo è stato vinto attraverso la tipologia del concorso "Super sette e mezzo". Dopo tutte le verifiche del caso, il fortunato ha chiesto informazioni ai titolari della tabaccheria per come fare a ritirare la vincita. Si tratta di un cliente abituale dell’esercizio commerciale, è un operaio 40enne, che ha chiesto discrezione dopo essere stato baciato dalla fortuna. Non è la prima vincita che si registra nella tabaccheria Eldorado, rimane impresso soprattutto il 6 al SuperEnalotto nel novembre del 2010, quando una signora, attraverso un sistema, si era portata a casa la stratosferica somma di 2,4 milioni di euro.