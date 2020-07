Operazione Darknet, il commercialista rigetta tutte le accuse

Sospettato dalla Guardia di Finanza di spalleggiare elementi della criminalità organizzata, il commercialista cattolichino Pasquale Coppola rigetta tutte le accuse che lo vedono coinvolto nell'operazione Darknet delle Fiamme Gialle. In una nota degli avvocati Francesco Pisciotta e Massimiliano Giacumbo, che difendono il professionista, i legali ribadiscono la "totale estraneita" delo loro assistito ai fatti che gli vengono contestati. Coppola, allo stesso tempo, si dichiara innocente e auspica che la magistratura faccia luce sulla vicenda. "Il dottor Coppola - aggiungono i suoi avvocati - è una persona nota e stimata e ha avuto contatti solo con tre soggetti per motivi puramente professionali. Soggetti di cui non conosceva le intenzioni, il passato e le frequentazioni non avendo avuto modo di immaginare ippotetiche loro implicazioni o collegamenti con ambienti malavitosi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.