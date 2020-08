Operazione "Ferragosto sicuro" potenziati i servizi previsti dalla Polizia Municipale

Saranno più di 50 gli agenti della Polizia Locale di Rimini impegnati per ciascuno dei 3 giorni del fine settimana di ferragosto, da venerdì 14 a domenica 16. Uno speciale dispositivo organizzativo, previsto nel prossimo fine settimana, per garantire tutti i servizi di prevenzione e monitoraggio nei luoghi sensibili del territorio, finalizzati alla sicurezza di residenti e turisti e sempre in sinergia con tutte le forze dell’ordine.

Tre giornate intense che vedranno gli agenti impegnati in 4 turni diversi, a copertura delle 24 ore: con motociclisti, unità cinofile, pattuglie in auto e a piedi e i quad impegnati anche nelle ore notturne sulla spiaggia. Sono previsti i consueti controlli stradali, per limitare gli incidenti e garantire la sicurezza alla guida, ma anche i controlli per la prostituzione, la presenza di bivacchi abusivi e la vendita illecita di alcol, oltre alle verifiche sul distanziamento sociale e a tutte le prescrizioni previste dalla normativa anti Covid.

Un’intensificazione dei servizi di prevenzione, per il presidio del territorio, che si estende da nord a sud, con 6 pattuglie per ogni turno di lavoro, concentrate particolarmente nelle ore notturne per la prevenzione e il contrasto dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza e al rispetto delle prescrizioni nelle manifestazioni turistiche in programma.