Ospedale, il comitato: "Mala gestione al day hospital di oncologia, personale assente non sostituito"

Il comitato Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria torna a porre l’attenzione sul tema della sanità. In particolare questa volta viene segnalato come, nei primi giorni della settimana scorsa, nel Day hospital oncologico di Novafeltria non si è provveduto, come in molti altri casi, alla sostituzione del personale assente. “Ci viene segnalato che l’unica infermiera presente – scrive il comitato - era assente, l’altra collega e l’operatrice socio sanitaria dovevano dividersi tra medicazioni, cure al malato, risposte agli allarmi delle pompe per infusione e al telefono per fissare nuovi appuntamenti".

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

La presidente del comitato Giu le mani dall’ospedale di Novafeltria “si è vista costretta a denunciare i fatti, perché non si tratta di un caso isolato, ma di una mala gestione che si protrae nel tempo e questo, se non è accettabile in generale, in particolare non deve succedere in un reparto come quello dove il clima deve rasserenare i pazienti e chi vi opera”. Riferisce Silvana Travaglini: “Da anni i sindacati chiedono la sostituzione del sanitario che per ferie o malattia, risulti assente in questo reparto, richiesta spesso ignorata dall’azienda che spreme il personale ai limiti del burnout e che costringe il personale a chiedere trasferimenti o alle dimissioni”.