Ossessionato dalla gelosia minaccia la ex: "Ti faccio spaccare le gambe"

La relazione tra i due era finita a causa dell'ossessiva gelosia di lui, un professionista 57enne, che secondo le accuse dell'ex compagna abusava anche di sostanze stupefacenti. Il comportamento dell'uomo, che continuava anche a chiedere soldi alla moglie, aveva portato la donna a chiedere la separazione ma questo non aveva placato il suo modo di fare. Dopo la fine del rapporto, infatti, il professionista ha continuato per quasi un anno a molestare la coniuge con pesanti minacce di morte, "Ti sfregio, ti getto l'acido addosso, ti faccio spaccare le gambe", inviati alla vittima anche attraverso la chat di famiglia. Oltre a questo, nel gruppo in cui erano incluse anche le figlie, avrebbe inviato anche sms diffamando la donna. Nella chat messaggi in cui dava dimostrazione di pedinare l'ex moglie, indicando dove lasciava l'auto in sosta.

Nell'ultimo periodo, inoltre, il 57enne avrebbe messo in atto una serie di ricatti economici rifiutando alla donna il denaro necessario per gli studi universitari di una delle figlie. La vittima avrebbe inoltre fatto di tutto per convincere l'ex marito a intraprendere un percorso per disintossicarsi dalla droga ma, alla fine, non ha potuto far altro che chiedere aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo, indagato per stalking, è stato quindi sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e gli è stato applicato il braccialetto elettronico per tutelare la vittima.