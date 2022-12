PalaCongressi, sarà un 2023 da tutto esaurito. "Così il nostro turismo non sarà solo più stagionale"

Buone notizie in arrivo per il palaCongressi di Rimini e l'economia locale: la struttura riminese fa già registrare l'overbooking sulle date per tutto il 2023, praticamente già oggi ha il sold out per tutto l'anno prossimo. E il 2024 prosegue con lo stesso ritmo, se non ancora più pieno, grazie agli eventi internazionali che continuano ad aumentare.

A darne comunicazione è il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: "Questo, assieme agli straordinari numeri e presenze accumulati dalle manifestazioni fieristiche ospitate da Ieg nel secondo semestre 2022, dimostrano come il comparto del cosiddetto 'ospitalità destagionalizzata' stia toccando record impensabili anche per gli anni precedenti la pandemia. Chi aveva evocato il de profundis per le nostre strutture fieristiche e congressuali può mettersi il cuore in pace".

Le proiezioni per il 2023 e 2024 dimostrano che: "E' stata una intuizione vincente quella che ha permesso di investire dalla fine degli anni Novanta a oggi su questo particolare segmento dell'industria turistica. Sacrifici cui ne è valsa la pena - si addentra il sindaco Sadegholvaad -. Possono proseguire con concreta fiducia quei programmi di ampliamento delle strutture che avevano avuto nel biennio Covid un freno. Che la nostra Fiera, nel 2022, è ormai seconda in Italia per volume di affari generato. Che questo sforzo va sostenuto anche dal tessuto socioeconomico e politico, focalizzando l'attenzione sul secondo tratto del Metromare stazione/quartiere fieristico, sul progetto di un casello stradale 'Rimini Fiera', sulla ormai necessaria e non rinviabile riqualificazione alberghiera che deve orientarsi sempre più sull'annualità e non sulla stagionalità".