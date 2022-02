Dai biologi al tecnici dell'audio, il palaCongressi ritorna a ospitare gli eventi a pieno regime

Inizia dall’assemblea nazionale della Cgil la stagione della ripartenza del Palacongressi di Rimini. L’appuntamento del sindacato ha chiamato a Rimini 1.097 delegati intervenuti nelle tre giornate di incontro, per oltre 3.000 presenze negli hotel e pubblici esercizi del territorio. Rimini si conferma destinazione congressuale per i convegni nazionali programmati da organizzazioni sindacali e partiti politici. Tutto il sistema eredita una tradizione importante e si stanno creando i presupposti, grazie anche alla rigenerazione che ha interessato la città, per importanti sviluppi.

Oltre ai meeting corporate che si susseguono stabilmente, che garantiscono un tasso di riempimento del Palacongressi sempre più vicino ai mesi pre Covid, ora sarà la volta del 49° Congresso Nazionale Amcli - Associazione Microbiologi Clinici Italiani che sarà ospitato dal 26 febbraio al 1° marzo. In quei giorni sono attesi sul territorio 800 congressisti.

Alla vigilia della Primavera, dal 10 al 12 marzo, toccherà al Congresso nazionale Sidp - Società Italiana di Parodontologia. L’evento riguarda contenuti espressi anche dalla manifestazione fieristica Expodental, in programma al quartiere riminese dal 19 al 21 maggio. É l’ulteriore testimonianza di come stia consolidandosi un calendario legato agli ambiti economici delle fiere. Al congresso nazionale sono attesi 1000 partecipanti

Associazione di eventi che troverà un'altra occasione a fine marzo: il 26 e 27 al Palacongressi è atteso Sintonie. High-End Video Exhibition, 23esima edizione della più nota manifestazione italiana dedicata alle ultime tendenze in fatto di sistemi audio. Si terrà alla vigilia di Mir Tech (Fiera di Rimini, 27-29 marzo), l'unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, luci per concerti, spettacoli, eventi e location.