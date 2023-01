Palazzi del centro storico imbrattati con la svastica nazista, i fatti durante la Giornata della Memoria

Si è svolta venerdì (27 gennaio) la commemorazione della città di Santarcangelo per la Giornata della Memoria: alla targa dedicata ai deportati presso la fontana del Prato sommerso al parco Campo della Fiera, la sindaca Alice Parma ha tenuto un discorso. Presenti alla commemorazione l’Anpi e le associazioni combattentistiche, le forze dell'ordine e le organizzazioni sindacali confederate, oltre a un centinaio di bambini e ragazzi delle scuole Pascucci (classi 4A, 4B, 4C e 4D) e Molari (5B), che a conclusione della commemorazione hanno letto i nomi dei deportati militari e civili di Santarcangelo nei campi di concentramento nazifascisti.



In merito alla comparsa di due svastiche su altrettanti edifici nel centro di Santarcangelo, la sindaca Alice Parma dichiara quanto segue: "L’amministrazione comunale condanna con fermezza il gesto indegno e incivile di chi questa notte ha imbrattato due luoghi centrali di Santarcangelo, compreso un palazzo storico, con la svastica nazista, scegliendo di farlo proprio nel Giorno della Memoria. Un affronto alla comunità antifascista di Santarcangelo, che oggi ha ricordato ancora una volta i numerosi deportati militari e civili nei campi di concentramento, e che non mancherà di continuare a farlo tutti i giorni per rendere un doveroso tributo di memoria a tutte le vittime della Shoah".

Un gesto per il quale l’amministrazione comunale sporgerà denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri che oltre alla gravità simbolica arreca un danno concreto alla collettività, perché una delle due svastiche imbratta un muro storico che richiederà, pertanto, tempi più lunghi per la rimozione, come accaduto negli scorsi mesi per il Monumento ai Caduti.