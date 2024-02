Pale eoliche, la presidente degli albergatori: "La Toscana non deve deturpare il nostro impatto visivo"

Il posizionamento delle pale eoliche ai confini tra Riminese e Toscana è un tema a lungo dibattuto. Ora a prendere posizione è anche Patrizia Rinaldis, presidente della Federalberghi di Rimini. Il suo è un chiaro riferimento alla tutela del paesaggio. "La transizione Green porta a trovare soluzioni alternative per la produzione di energia come le pale eoliche, ma mi stupisco sempre che non ci sia una regolamentazione seria, che tuteli anche il paesaggio, quando questo è fonte di reddito - dice la presidente Rinaldis -. L'impatto visivo sia sul mare sia nell'entroterra è devastante, è difficile abituarsi al brutto, pur condividendo la necessità di energia rinnovabile".

"Investiamo grandi risorse economiche in campagne pubblicitarie, per descrivere le bellezze del nostro territorio e dall'altra parte permettiamo che vengano installate senza criterio pale eoliche su scorci pittoreschi del nostro paesaggio - sostiene la presidente -. Ci troviamo in una situazione paradossale, dove la Toscana può decidere di intervenire al confine con la Valmarecchia, deturpando il nostro impatto visivo. Mi chiedo: i rapporti di buon vicinato non esistono più? Considerando inoltre che sono parte della stessa famiglia".

"Sono sempre stata per promuovere un intero territorio e risaltare le molteplici esperienze che si possono vivere oltre al mare, come visitare i meravigliosi borghi ricchi di storia, percorrere cammini immersi nella natura e assaporare il buon cibo - conclude la presidente -. Tutto è a supporto di un turismo in continua crescita e di un valore aggiunto anche per la Costa, ma è necessaria una visione strategica condivisa per non penalizzare i protagonisti del territorio".