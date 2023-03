Una panchina europea dedicata all’inclusione nel ricordo di Massimo Pironi e i ragazzi di Cuore 21

Una panchina europea dedicata all’inclusione, in ricordo delle vittime di Cuore 21 di Riccione scomparse lo scorso 7 ottobre nel tragico incidente stradale di San Donà di Piave. Verrà realizzata nei prossimi giorni da volontari e volontarie nel parco Carlo Alberto Dalla Chiesa di Riccione e sarà inaugurata sabato 25 marzo alle 10 nel parco adiacente alla casa di Cuore 21. L’iniziativa “Panchine europee in ogni città” sbarca anche a Riccione. Il progetto, che è promosso dalla Gioventù Federalista Europea e a livello locale da tante associazioni del territorio, tra cui Futuro Verde Aps come capofila, ha già visto inaugurare altre due panchine europee nel territorio provinciale riminese: a Bellaria Igea Marina e Rimini, oltre a quella di Cattolica nella darsena del porto.

A Riccione, il progetto è promosso da: Futuro Verde Aps, Cooperativa sociale Cuore 21, Federconsumatori Rimini, Arcigay Rimini Circolo “Alan Turing”, Movimento Federalista Europeo dell’Emilia Romagna, Gioventù Federalista Europea dell’Emilia Romagna e Legambiente circolo di Bellaria Igea Marina. L’inclusione: una scelta di vita per Massimo, Romina, Francesca, Rossella, Maria, Valentina e Alfredo

La scelta di dedicare la panchina europea di Riccione all’inclusione nasce dalla volontà di affermare che l’inclusione e l’apertura verso gli altri, base del progetto europeo, è un qualcosa che è alle fondamenta di una società migliore. Una scelta che ricorda l’impegno e la passione per l’inclusione per cui l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, l’educatrice Romina Bannini e i ragazzi ospiti di Cuore 21 Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri si sono battuti fino all’ultimo istante di vita.

Nel pomeriggio di venerdì 24 marzo alle 15,30 i volontari delle associazioni dipingeranno la panchina di legno del parco Dalla Chiesa: l’iniziativa è aperta alla cittadinanza. Dopo la verniciatura verrà posata una targa ricordo e il giorno successivo, alle 10 di sabato mattina, ci sarà l’inaugurazione nell’area verde a fianco della casa di Cuore 21.

Per il taglio del nastro, insieme alla sindaca di Riccione Daniela Angelini e all’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli, è annunciata la partecipazione della deputata europea Elisabetta Gualmini, del deputato Andrea Gnassi, i rappresentanti della Cooperativa sociale Cuore 21, Sofia Terracina dei Giovani federalisti europei dell’Emilia Romagna, Marco Trebbi segretario del Movimento federalista europeo di Cesenatico, Debora Striani di Panchine europee in ogni città, Marco Tonti presidente di Arcigay Rimini e Graziano Urbinati e presidente di Federconsumatori di Rimini. Modererà Alessandro Romano, vicepresidente di Futuro Verde Aps e promotore del progetto.