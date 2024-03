Il parcheggio Tripoli costerà oltre 400 mila euro in più, la giunta assicura: "Pronto entro il 2026"

Il parcheggio interrato Tripoli, in piazza Marvelli, da 364 posti, sarà realizzato a Rimini entro il 31 dicembre 2025. Il cronoprogramma alla base della gara d'asta non è dunque variato dopo che il Tar ha accolto il ricorso del secondo classificato alla gara, che ora effettuerà i lavori. Con un rincaro per le casse di Palazzo Garampi di 414.000 euro. Come precisa l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli rispondendo in Consiglio comunale a una interrogazione del capogruppo della Lega Matteo Zoccarato, "sui ricorsi non c'è una specificità riminese", ci fa i conti ogni amministrazione, e la giunta, prosegue, ha "il grande coraggio amministrativo" di attivare il cantiere anche durante l'estate".

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

Il cronoprogramma, appunto, non cambia, continua l'assessore: 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo e 18 mesi per i lavori. Dunque con firma entro il l'1 maggio il cantiere si concluderà entro il 31 dicembre del 2025 così da non perdere i finanziamenti di enti terzi, mette in luce. Il secondo classificato ha deciso di ricorrere in quanto a suo parere i progettisti del concorrente non avevano i requisiti previsti dal Codice degli appalti, mentre alla differenza di importo contrattuale, 414.000 euro per il minore ribasso d'asta, si aggiungono per il Comune 7.000 euro di spese legali legate alla sentenza del Tar. Sul progetto la Lega ha "un'attenzione maniacale", sottolinea Zoccarato mettendo in luce che "sulla partita ci sono troppe giustificazioni: il ricorso è stato vinto e si deve capire e spiegare perché", conclude. (fonte: agenzia Dire)